কলকাতা, 19 জানুয়ারি : করোনা মহামারি এখনও শেষ হয়নি (who says covid pandemic nowhere near over) ৷ সতর্ক করলেন বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রধান টেড্রস আধানম ঘেব্রেসাস (WHO Chief Tedros Ghebreyesus) ৷ মঙ্গলবার তিনি এই নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি কম টিকাকরণ নিয়েও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ৷

ওমিক্রন দ্রুত ছড়ালেও তাতে ঝুঁকি কম, এমন মতকেও তিনি খারিজ করে দিয়েছেন ৷ তাঁর তরফে টুইটারে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানেই এই মন্তব্য করা হয়েছে ৷ সেখানে তিনি সকলকে করোনার সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর সর্বোচ্চ প্রয়াস করতে বলেছেন ৷ আর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বাড়তি চাপ কমানোর জন্য উদ্যোগী হতে বলেছেন ৷

করোনা নিয়ে এখন নানা মত শোনা যায় ৷ তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম হল ওমিক্রনই করোনা মহামারিকে শেষের দিকে নিয়ে যাবে ৷ সত্যিই কি তাই হবে ? বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রধানের এই মন্তব্যের পর সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, করোনা মহামারির শুরু 2020 সালের গোড়ায় ৷ তার পর গোটা বিশ্ব এই মহামারিতে মৃত্যুর মিছিলের সাক্ষী থেকেছে ৷ বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন ৷ একাধিকবার মিউটেশন ঘটিয়ে এখন করোনা ভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্টের সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে ৷

করোনা মহামারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যেমন প্রভাব ফেলেছে, তেমনই সারা বিশ্বের অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে ৷ তাই ঘেব্রেসাসের মন্তব্যের পর প্রশ্ন উঠছে, কবে স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি ?

