জেনেভা (সুইৎজারল্যান্ড), 12 জানুয়ারি : বর্তমানে করোনার যে টিকা দেওয়া হচ্ছে, তার বুস্টার ডোজ কোভিড-19’কে প্রতিহত করতে সমর্থ নাও হতে পারে ৷ মঙ্গলবার এমনই জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO on Booster dose) ৷ যেখানে বলা হয়েছে, বর্তমান কোভিড-19 টিকাগুলিকে ওমিক্রন সহ ভাইরাসের নতুন প্রজাতির বিরুদ্ধে কার্যকরী করতে আরও উন্নত করতে হবে ৷ কোভিড-19’র টিকার কম্পোজিশন বিশ্লেষণের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 18 সদস্যের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি দলের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ কথা জানিয়েছে হু ৷

ওই বিশেষজ্ঞ দলের তরফে বলা হয়েছে, বর্তমান টিকাগুলি করোনার সংক্রমণের জেরে হওয়া গুরুতর ক্ষতি এবং তার জেরে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করছে ৷ কিন্তু, ভবিষ্যতে যে টিকা তৈরি করা হবে, সেগুলি যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে ৷ পাশাপাশি, টিকাকরণের স্ট্র্যাটেজি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টিকা বিশেষজ্ঞদের দল ৷ বার বার করোনার টিকার বুস্টার ডোজ প্রয়োগ করা কখনই সঠিক এবং দীর্ঘ মেয়াদি সমাধান হতে পারে না বলে জানিয়েছে তারা ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভ্যাকসিন টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি গ্রুপ তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘‘আসল টিকার বুস্টার ডোজ প্রয়োগের মাধ্যমে টিকাকরণ করার পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে তা ঠিক নয় ৷ এমনি দীর্ঘস্থায়ী সমাধানও নয় ৷’’ সেখানে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাথমিকভাবে যে তথ্য উঠে আসছে ৷ তাতে দেখা যাচ্ছে উপসর্গ যুক্ত করোনা আক্রান্ত মানুষের শরীরে বর্তমান টিকাগুলি তুলনামূলক কম কার্যকরী ৷ বিশেষ করে যারা ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছে (Booster dose of Current Vaccines Less Effective on Omicron) ৷ আর করোনার এই প্রজাতি দাবানলের মতো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে ৷

আরও পড়ুন : First Day of Precaution Dose : বুস্টার ডোজের প্রথমদিনেই 9 লক্ষের বেশি টিকাকরণ, শুভেচ্ছা উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রীর

হু’র টিকা বিশেষজ্ঞ কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘এই পরিস্থিতিতে, বর্তমান করোনার টিকার কম্পোজিশনকে আরও উন্নত করতে হবে (Vaccines Need to Upgrade Basis on Variant) ৷ আর তা ভাইরাসের বিবর্তন বা চরিত্র বদলের উপর ভিত্তি করে ৷ আর টিকার সেই মানন্নোয়ন করতে হবে, ভাইরাসের স্ট্রেনের উপর ভিত্তি করে ৷ যা ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসের সঙ্গে জিনগতভাবে সমতুল্য হতে হবে ৷ পাশাপাশি টিকাগুলি বিস্তৃত, শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে হবে, যাতে বুস্টার ডোজের প্রয়োগ কমিয়ে আনা যায় ৷"