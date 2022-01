কলকাতা, 21 জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) টুইট করে জানিয়েছেন যে ইন্ডিয়া গেটে স্থাপন করা হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি (Modi to unveil Netaji Statue at India Gate) । সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নেতাজির নাতি চন্দ্রকুমার বোস ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির মূর্তি নির্মাণের সিদ্ধান্ত স্বাগত, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে মহান আদর্শ নেতাজি স্থাপন করেছিলেন, তা মেনে চলা (grandnephew of netaji chandra bose ask modi govt to maintain subhas bose religious harmony theory) ।’’

তাঁর কথায়, ‘‘নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে (Netaji Subhas Chandra Bose) যদি যথাযথ সম্মান দিতে হয়, তাহলে ওঁর আদর্শকে আপনাকে কার্যকরী করতে হবে আজকের বর্তমান ভারতবর্ষে । নেতাজির আদর্শ ছিল সর্বধর্ম সমন্বয় । তিনি সব ধর্মকে ঐক্যবদ্ধ করে যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন ওঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং আজাদ হিন্দ সরকারে, সেই দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে আজকের ভারতবর্ষে যে বিভাজনের এবং সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি চলছে, এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে ৷"

উল্লেখ্য, চন্দ্রবাবু বিজেপির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এবং 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন । চন্দ্রবাবু আরও বলেন, ‘‘নেতাজি শিখিয়ে গিয়েছিলেন যে কেউ কোনও ধর্মের নয় এবং সবাই ভারতীয় । এই আদর্শেই যুবসমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । নয়তো ভারতবর্ষ আবার দ্বিখণ্ডিত হবে ।‘‘

তিনি প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানান নেতাজির এই আদর্শকে কার্যকরী করতে । তাহলেই নেতাজির 125তম জন্মদিনে নেতাজিকে যথাযথ সন্মান দেওয়া হবে বলে চন্দ্র বোসের মত ৷

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি যেন নেতাজির এই আদর্শকে নিজের আদর্শ বলে গ্রহণ করেন এবং এই আদর্শকে ভারতবর্ষের মাটিতে কার্যকরী করেন । তাঁর মতে, "নয়তো 1947 সালে যা ঘটেছিল, তা আবার ঘটবে । নেতাজি ভারতবর্ষে ফিরে এলে বাংলা এবং ভারত বিভক্ত হত না । নেতাজির পথ একমাত্র পথ ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ এবং এক রাখা ৷’’

