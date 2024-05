বজ্রপাতের সতর্কতা, পারদ চড়লেও আশা জাগাচ্ছে বর্ষার আগমনবার্তা - West Bengal Weather Forecast

ETV Bharat / state

বজ্রপাতের সতর্কতা, পারদ চড়লেও আশা জাগাচ্ছে বর্ষার আগমনবার্তা - West Bengal Weather Forecast

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 17, 2024, 7:38 AM IST | Updated : May 17, 2024, 8:27 AM IST

মেঘলা আকাশ ( ফাইল ছবি )

কলকাতা, 17 মে: আগাম বর্ষা আন্দামানে। এই বছর নির্ধারিত সময়ের 3 দিন আগে অর্থাৎ 19 মে রবিবার দক্ষিণ আন্দামান সাগর, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ঢুকে পড়বে ৷ ভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলে নির্ধারিত সময় 31 মে ঢুকবে মৌসুমী বায়ু । এই পরিস্থিতিতে 10 জুন বঙ্গে প্রবেশ করতে পারে বর্ষা ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে ৷ চলতি মাসে বেশ কয়েকটি জেলায় তাপপ্রবাহের সতকর্তা সম্ভাবনা জারি করেছে ৷ সেই সঙ্গে বৃষ্টি হবে ৷ আলিপুর হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী তাপমাত্রা ক্রমশই বাড়তে চলেছে ৷ কয়েকদিন আগেও স্বাভাবিকের 5 ডিগ্রি নীচে নেমে গিয়েছিল পারদ।তা বেড়ে ফের 40 ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের । 3 থেকে 5 ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ চড়ার সম্ভাবনা রয়েছে । বর্ষা প্রবেশের পর জুন মাসে আবহাওয়া কেমন থাকবে তা নির্ভর করবে ৷ বলা যায় কেরলে বর্ষা প্রবেশের উপর তাপমাত্রার পরিস্থিতি নির্ভর করবে ৷ পঞ্চম দফার নির্বাচনে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি: আজ এবং আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার ও শনিবার দক্ষিণবঙ্গ শুষ্ক থাকবে ৷ 19 মে রবিবার রাজ্যের সব জেলাতেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।কয়েকটি জেলাতে অন্য জেলাগুলির তুলনায় কম বৃষ্টি হবে । 20 মে সোমবার লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার ভোট । ওই দিন দক্ষিণের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । ওইদিন উত্তরবঙ্গের উপরের 5 জেলাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে । 21 তারিখ মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে বৃষ্টি হতে পারে । 22 তারিখ বুধবারও সব জেলায় বৃষ্টি চলবে ৷ হলকা থেকে মাঝারি বৃ্ষ্টির সম্ভাবনা আছে। আগামী কয়েকদিন রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া : হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোর দিকে বৃষ্টি অনেকটাই সরে গিয়েছে । উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকবে। উত্তরের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে । শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আগামীকাল শনিবার উত্তরের সব জেলাতেই হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। বজ্রপাতের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার কথা বারবার বলে সতর্ক করা হয়েছে হাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে ৷ তাপপ্রবাহ ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা: শনিবার ও ররিবার রাজ্যের কয়েকটি জেলাতে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। মালদা, দুই দিনাজপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, দার্জিলিং ও কালিম্পঙে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। তার জন্য সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 29.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.5 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 84 শতাংশ ৷ সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 46 শতাংশ। শুক্রবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 37 ডিগ্রি এবং 29 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। আরও পড়ুন: নতুন প্রকল্প হাতে নেবেন কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা, আপনার কপালে কী? মালদায় বজ্রপাতে মৃত 12, শোক প্রকাশ মমতার

