নয়াদিল্লি, 14 ডিসেম্বর: সিবিআই ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটের ডিরেক্টরদের কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে রাজ্যসভায় দুটি বিল (Govt to move Bills to extend CBI) আনছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ মঙ্গলবার এই বিল পেশ (Govt to move Bills in Rajyasabha) করার কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং-এর (Jitendra Singh) ৷ বর্তমানে দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রধানের মেয়াদ দু‘বছরের ৷ সেটাকেই বাড়িয়ে পাঁচ বছর করতে চায় কেন্দ্র (ED directors tenures up to maximum 5 years)৷

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটের ডিরেক্টরদের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য রাজ্যসভায় সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (সংশোধনী) বিল, 2021 ও দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এসট্যাব্লিশমেন্ট (সংশোধনী) বিল, 2021 পেশ করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ লোকসভায় এই দু‘টি বিল নিয়ে বেশ কয়েকটি সংশোধনীর দাবি জানালেও বিরোধীদের সেই দাবি খারিজ করে দেওয়া হয় ৷ গত 9 ডিসেম্বরে নিম্নকক্ষে ধ্বনিভোটে বিল দু‘টি পাশ করিয়ে নেয় নরেন্দ্র মোদির সরকার ৷

যদিও কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সমাজকর্মীরা ৷ দু‘টি প্রধান তদন্তকারী সংস্থার স্বাধীনতা কেন্দ্র খর্ব করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করা হয় ৷ এই বিল আইনে পরিণত হলে দুটি স্বশাসিত সংস্থার চরিত্র একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে বলেও দাবি করেন অনেকে ৷ তবে সেই দাবিকে খারিজ করে কেন্দ্র যুক্তি দেয়, বৃহত্তর ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে মোকাবিলা করতে হলে এই পদক্ষেপ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ৷

দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এসট্যাব্লিশমেন্ট (সংশোধনী) বিল, 2021-এর মাধ্যমে দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এসট্যাব্লিশমেন্ট আইন, 1946-এর সংশোধন করা হচ্ছে ৷ গত 14 নভেম্বর গৃহীত দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এসট্যাব্লিশমেন্ট (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, 2021-এর জায়গায় আসবে এই বিল ৷ এই অর্ডিন্যান্সে সিবিআই প্রধানের কার্যকালের মেয়াদ 2 বছর থেকে বাড়িয়ে সর্বাধিক 5 বছর করার কথা বলা আছে ৷

অপরদিকে, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (সংশোধনী) বিল, 2021-এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (সংশোধনী) আইন, 2003-এর সংশোধন করা হচ্ছে ৷ গত 14 নভেম্বর এই নিয়েও অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই সংশোধনীর দ্বারা ইডি-র প্রধানের কার্যকালের মেয়াদও 2 বছর থেকে বাড়িয়ে সর্বাধিক 5 বছর করার কথা বলা হয়েছে ৷

