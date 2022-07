নয়াদিল্লি, 6 জুলাই: সরকার কোভিড ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ এবং বুস্টার ডোজের মধ্যে 9 মাসের ব্যবধান কমিয়ে তা 6 মাসে করেছে (Govt reduces gap for Covid booster dose to 6 months)। সরকারের টিকা সংক্রান্ত উপদেষ্টা সংস্থা NTAGI (National Technical Advisory Group on Immunisation) দ্বিতীয় ডোজ এবং বুস্টার ডোজের মধ্যে ব্যবধান কমানোর সুপারিশ করেছিল । এর আগে, দ্বিতীয় ডোজ এবং বুস্টার ডোজের মধ্যে সময়কাল ছিল 9 মাস । এখন তা কমিয়ে 6 মাস বা 26 সপ্তাহ করা হয়েছে ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ একটি চিঠিতে বলেছেন, "18-59 বছর বয়সী সমস্ত সুবিধাভোগীদের জন্য বুস্টার ডোজটি বেসরকারি কোভিড ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে (সিভিসি) দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার তারিখ থেকে 6 মাস বা 26 সপ্তাহ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে দেওয়া হবে ।"

60 বছরের বেশি এবং তার বেশি বয়সি সুবিধাভোগীদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা কর্মী এবং ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার্স (FLW), সরকারি সিভিসি-তে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার তারিখ থেকে 6 মাস বা 26 সপ্তাহ শেষ হওয়ার পরে বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে ।