নয়াদিল্লি, 19 জুন: জুরুরি ভিত্তিতে একশোরও বেশি শিখ এবং হিন্দুদের ই-ভিসা ইস্যু করেছে ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রক (MEA Issues e-Visa to Sikhs and Hindus) ৷ বিদেশমন্ত্রকের তরফে রবিবার এ কথা জানানো হয়েছে ৷ শনিবার কাবুলের কারতে পারওয়ান গুরুদ্বারে (Karte Parwan Gurudwara) সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএসআইএস খোরাসান বিস্ফোরণ ঘটায় বলে জানা গিয়েছে ৷ এতে কমপক্ষে 2 জন মারা গিয়েছেন (Goverment issues e-visas to Sikhs and Hindus in Afghanistan after Kabul Gurudwara attack) ৷

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেন, ‘‘কাবুলের পবিত্র গুরুদ্বারে হামলা চালানো হয়েছে ৷ এতে আমরা খুবই চিন্তিত ৷ সেখানে কী হচ্ছে, তার উপর সারাক্ষণ খেয়াল রাখছি আমরা ৷ আরও কী হয়, তার জন্য অপেক্ষা করছি ৷’’ গতকালই প্রধানমন্ত্রী ঘটনার নিন্দায় টুইট করেন ৷ তিনি এই ঘটনাকে নিরীহ মানুষের উপর কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে উল্লেখ করেছেন ৷ সেখানকার আবাসিকদের সুস্থতা প্রার্থনা করেন ৷

শনিবার সকালে কাবুলের কারতে পারওয়ান এলাকায় স্থিত গুরুদ্বারের একেবারে সামনে বিস্ফোরণ হয় ৷ বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি গুরুদ্বারের দিকে যাচ্ছিল ৷ তাকে বাধা দেয় এক আফগান নিরাপত্তারক্ষী ৷ তাতেই বিপত্তি বাধে ৷ একের পর এক বিস্ফোরণ হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আরাধনাস্থলে ৷

শোনা যায় গুলির শব্দও ৷ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস খোরাসান এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, এতে একজন শিখ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁর নাম সওয়িন্দর সিং (60) বলে ৷ তিনি গজনি প্রদেশের বাসিন্দা ৷ আরেক নিরাপত্তারক্ষীও প্রাণ হারিয়েছেন ৷

আফগান অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মুখপাত্র আবদুল নফি টেকর (Abdul Nafi Takor) জানিয়েছেন, শনিবার ভোরে শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থানে হামলা চালানো হয় ৷ কয়েক ঘণ্টা ধরে আক্রমণকারী এবং তালিবান যোদ্ধাদের মধ্যে গুলিযুদ্ধ চলতে থাকে ৷ তাঁর দাবি, গুরুদ্বারের বাইরে প্রথমে যে বিস্ফোরণটি হয়েছিল, তাতে কেউ হতাহত হননি ৷ কিন্তু পরে এক জঙ্গি গুরুদ্বারের গেটের কাছে গ্রেনেড নিয়ে হামলা চালায় তাতেই একজন মারা গিয়েছেন, আহত 7 জন ৷ পাকিস্তান এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ৷