কাবুল, 18 জুন : আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের এক গুরুদ্বারে জঙ্গি হামলায় কমপক্ষে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে (two died in blasts at gurudwara in Afghanistans Kabul) ৷ মৃতদের মধ্যে একজন শিখ ও একজন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন বলে খবর ৷ আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন ৷ অসমর্থিত সূত্রে খবর, বেশ কয়েকজন আটকে রয়েছেন ওই গুরুদ্বারে ৷ বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত ৷ বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে কাবুলের কর্তে পরওয়ান এলাকায় স্থিত ওই গুরুদ্বারের একেবারে সামনে বিস্ফোরণ হয় ৷ একাধিক বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ শোনা গিয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস খুরসান এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ৷

আরও পড়ুন : 2 বিজেপি কর্মীর 'আপত্তিকর' মন্তব্যের নিন্দায় সরব আমেরিকা