অন্ধ্রপ্রদেশ, 18 জানুয়ারি : করোনা সংক্রামিত হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ মঙ্গলবার নিজে টুইট করে এ কথা জানান তিনি (Former CM and current Leader of Opposition in Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu tested Covid positive) ৷

টুইটে তিনি লিখেছেন, "আমার কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে ৷ সামান্য কিছু লক্ষণ রয়েছে ৷ আমি বাড়িতে কোয়ারান্টিনে রয়েছি ৷ প্রয়োজনীয় সব সতর্কতা নিয়েছি ৷" এ ক'দিনে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিরোধী দলনেতা এন চন্দ্রবাবু ৷ তিনি জানান, যাঁরা আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁদের যত দ্রুত সম্ভব করোনা পরীক্ষা করার অনুরোধ জানাব ৷ সবাই সাবধানে থাকুন এবং যত্ন নিন, জানিয়েছেন এন চন্দ্রবাবু ৷

আরও পড়ুন : Lata Mangeshkar Health Update : এখনও আইসিইউ-তে সুরসম্রাজ্ঞী, সেরে উঠতে লাগবে সময়

তেলুগু দেশম পার্টির (Telugu Desam Party) নেতা এন চন্দ্রবাবু নাইডু 2014-19 পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ এখন তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তেলেঙ্গানা আলাদা হওয়ার পর তিনিই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ৷