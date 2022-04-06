Zomato-Swiggy Brief Outage : দেশজুড়ে বিঘ্নিত পরিষেবা, সাময়িক ত্রুটির কারণে ক্ষমাপ্রার্থী জোম্যাটো-সুইগি
Zomato-Swiggy Brief Outage : দেশজুড়ে বিঘ্নিত পরিষেবা, সাময়িক ত্রুটির কারণে ক্ষমাপ্রার্থী জোম্যাটো-সুইগি
কলকাতা, 6 এপ্রিল : ভরদুপুরে কাটল তাল ৷ অনলাইনে খাবার অর্ডার করে বেকায়দায় দেশের মানুষ ৷ বুধবার দুপুরে ব্যাপক বিঘ্নিত হল জোম্যাটো, সুইগির মত দুই প্রথমসারির ফুড ডেলিভারি অ্যাপে ৷ অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসে ত্রুটির কারণেই সাময়িক এই বিঘ্ন বলে জানা গিয়েছে (Food Ordering Apps Zomato and Swiggy See Brief Outage in India) ৷
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Hi there. We're currently unable to process your request as we're experiencing technical constraints. Not to worry, our best minds are on it and we'll be up and running soon.— Swiggy Cares (@SwiggyCares) April 6, 2022
^Saikiran
সাময়িক ত্রুটি সারিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই যদিও ছন্দে ফেরে সুইগি এবং জোম্যাটো ৷ তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ততক্ষণে ঝড় বয়ে গিয়েছে ৷ দুই সংস্থার পক্ষ থেকেই উপভোক্তাদের কাছে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয় (Food delivery apps apologies for their unintentional glitch) ৷ ডেলিভারি পার্টনাররাও ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার রিপোর্ট পেশ করে ৷
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Hi Sahil, we are facing a temporary glitch. Please be assured our team is working on this and we will be up and running soon.— zomato care (@zomatocare) April 6, 2022
দুপুর 2টো 39 মিনিটে জনৈক উপভোক্তার টুইটে পালটা দুঃখপ্রকাশ করে সুইগি মাইক্রোব্লগিং সাইটে ক্ষমাপ্রার্থনা করে লেখে, "টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের অনুরোধ গ্রহণ করতে পারছি না ৷ তবে উদ্বিগ্ন হবেন না ৷ খুব শীঘ্রই আমরা পুনরায় আপনাদের পরিষেবায় লেগে পড়ব ৷"
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#Zomato #swiggy apps down— Shruti (@kadak_chai_) April 6, 2022
Ppl who cant cook & depend on these apps rn: pic.twitter.com/AyLNUfxHzV
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একই পথে হেঁটে জোম্যাটো লেখে, "সাময়িক সমস্যার সম্মুখীন আমরা ৷ তবে নিশ্চিন্ত থাকুন আমাদের টিম কাজ করছে ৷ শীঘ্রই পরিষেবায় ফিরব আমরা ৷" জোম্যাটো-সুইগির পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটায় সোশ্যাল মিডিয়া ভরে যায় মিমের বন্যায় ৷
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#Zomato #swiggy— Arjun Gupta (@Arjunmaha007) April 6, 2022
Finally ate homemade food.
Thanks Zomato and Swiggy. pic.twitter.com/MuYFnkk1ew