মুম্বই, 6 এপ্রিল : করোনার আরও একটি ভ্যারিয়্যান্টের হদিশ মিলল ভারতে (Omicron XE variant of covid detected in india) ৷ নতুন এই ভ্যারিয়্যান্টের নাম ওমিক্রন এক্সই ৷ বুধবার মুম্বইয়ে এক রোগীর শরীরে করোনার এই ভ্যারিয়্যান্টের হদিশ পাওয়া গিয়েছে বলে খবর ৷ ওমিক্রনের দু’টি ভ্যারিয়্যান্টের মিউটেশনের ফলে নতুন এই ওমিক্রন এক্সই তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন যে এই ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রন থেকেও 10 শতাংশ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ ফলে এই খবর সামনে আসার পর নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷

এদিকে গ্রেটার বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফে জানানো হয়েছে যে মোট 11 জনের পরীক্ষার পর এক রোগীর শরীরে এই ভ্যারিয়্যান্ট পাওয়া গিয়েছে (First case of Omicron XE detected in India in mumbai) ৷ তাছাড়া একজন রোগীর শরীরে করোনার কাপা ভ্যারিয়্যান্টের হদিশও পাওয়া গিয়েছে ৷

করোনার নতুন এই ভ্যারিয়্যান্টের হদিশ মিলেছে ব্রিটেনে ৷ গত জানুয়ারি মাসের 19 এই ভ্যারিয়্যান্টের হদিশ প্রথম পাওয়া যায় ৷ এখনও পর্যন্ত ওই দেশে 637 জন এই ভ্যারিয়্যান্টে আক্রান্ত হয়েছেন ৷

