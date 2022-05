মুম্বই, 29 মে: মহারাষ্ট্রে প্রথমবার হানা দিল ওমিক্রনের দুটি সাব-ভ্যারিয়েন্ট (New Omicron sub-variants in Maharashtra)৷ শনিবারই প্রথম চারজন আক্রান্তের শরীরে B.A. 4 ভ্যারিয়েন্ট ও তিনজনের শরীরে B.A. 5 ভ্যরিয়েন্ট মিলেছে ৷ সে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক এ কথা জানিয়েছেন ৷ তিনি জানান, যাঁদের শরীরে ওমিক্রনের এই সাব-ভ্যারিয়েন্টের সন্ধান মিলেছে, তাঁদের সবারই মৃদু উপসর্গ রয়েছে ৷ আর নিজের বাড়িতেই তাঁদের সবার চিকিৎসা চলছে (Coronavirus in India)৷

ওমিক্রনের এই সাব-ভ্যারিয়েন্ট গত এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা-সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে (Maharashtra records first cases of new Omicron sub-variants )৷ তবে এ দেশে এতদিন তার দেখা মেলেনি ৷ মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতরের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, "ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সম্পূর্ণ জেনোম সিকোয়েন্সিং করেছে ৷ তারা যা দেখতে পেয়েছে তাকে নিশ্চিত করেছে ফরিদাবাদের ইন্ডিয়ান বায়োলজিক্যাল ডেটা সেন্টার ৷ পুনের 7 জন রোগীর শরীরে ওমিক্রনের সাব-ভ্যারিয়েন্টের সন্ধান মিলেছে ৷"

তিনি (First cases of new Omicron sub-variants) আরও জানিয়েছেন যে, "চারজন রোগীর শরীরে B.A. 4 ভ্যারিয়েন্ট ও তিনজনের শরীরে B.A. 5 ভ্যরিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা ৷ চারজনের বয়স 50-এর বেশি ৷ দুজনের বয়স 20-40-এর মধ্যে ৷ আর বাকি একজন 9 বছরের এক শিশু ৷" ওমিক্রনের সাব-ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক 6 জনেরই করোনা টিকার দুটি ডোজ নেওয়া আছে ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের আবার বুস্টাডোজও নেওয়া আছে ৷ তবে শিশুটির টিকা নেওয়া নেই ৷ সবারই খুব মৃদু উপসর্গ দেখা দিয়েছে আর সবাই বাড়িতেই আইসোলেশনে আছেন ৷

4 মে থেকে 18 মে-র মধ্যে নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল ৷ তাঁদের মধ্যে দুজনকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বেলজিয়ামে যেতে হয়েছিল ৷ আর তিনজন গিয়েছিলেন কেরালা ও কর্নাটক ৷ বাকি দুজন বাইরে কোথাও ভ্রমণ করেননি ৷

শনিবার মহারাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত হন 529 জন ৷ তবে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোনও খবর নেই ৷