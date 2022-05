নয়াদিল্লি, 25 মে : কিছুটা বাড়ল দৈনিক করোনা সংক্রমণ ৷ বৃহস্পতিবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে 2 হাজার 124 জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷ এর আগের দিন সংখ্যাটা ছিল 1 হাজার 675 ৷ এনিয়ে দেশে 4 কোটি 31 লক্ষ 42 হাজার 192 জন মোট করোনা সংক্রামিত হলেন (India reports 2,124 new COVID 19 cases in the last 24 hours) ৷

সকাল 8টায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী 24 ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন 17 জন ৷ এর আগে 31 জন করোনা সংক্রামিতের মৃত্যু হয়েছিল ৷ দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল 5 লক্ষ 24 হাজার 507 ৷ সক্রিয় রোগীর সংখ্যা 14 হাজার 971, যা মোট সংক্রমণের 0.03 শতাংশ ৷ করোনা সংক্রমণের দৈনিক হার (Daily Positivity Rate) 0.46 শতাংশ ৷

গত 24 ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছে 1 হাজার 977 জন ৷ এপর্যন্ত 4 কোটি 26 লক্ষ 2 হাজার 714 জন করোনা রোগী সুস্থ হলেন ৷ সুস্থতার হার 98.75 শতাংশ ৷ 192 কোটি 67 লক্ষেরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ (COVID-19 vaccine) দেওয়া হয়েছে ৷

2020-র 7 অগস্ট দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ 20 লক্ষ ছাড়িয়েছিল ৷ 23 অগস্ট 30 লক্ষ, 5 সেপ্টেম্বর 40 লক্ষ, 16 সেপ্টেম্বর 50 লক্ষ ছিল করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৷