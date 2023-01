ধানবাদ (ঝাড়খণ্ড), 28 জানুয়ারি: হাসপাতালে আগুন লেগে মৃত্যু হল পাঁচজনের (Five Killed due to Fire in Hospital) ৷ মৃতদের মধ্যে এক চিকিৎসক দম্পতিও রয়েছেন ৷ তাঁরা ওই হাসপাতাল লাগোয়া এলাকায় থাকতেন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে (Dhanbad) ৷ সেখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রোডের ব্যাংক মোড়ে ওই হাসপাতাল অবস্থিত ৷ যার নাম হাজরা হাসপাতাল ৷ সেখানে একটি হাজরা ক্লিনিকও রয়েছে ৷ সেই ক্লিনিকেই আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও দমকল ৷ বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় বলে খবর ।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মৃত চিকিৎসক দম্পতির নাম বিকাশ হাজরা ও প্রেমা হাজরা ৷ তাঁর বাড়িও হাজরা হাসপাতালেই । দু’জনেই হাসপাতালে থাকতেন । হাসপাতাল ও তাঁদের বাসস্থানের মধ্যে একটি করিডর রয়েছে । এই করিডরটি হাসপাতাল থেকে তাঁদের বাড়িতে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হত ৷ ওই করিডরেই আগুন লাগে । আগুনের কারণে প্রচুর ধোঁয়া উঠতে থাকে এবং পুরো করিডর ধোঁয়ায় ভরে যায় । বিকাশ ও প্রেমার বাড়িতেও ধোঁয়া পৌঁছে যায় ৷ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ৷

হাসপাতালের কর্মীদের দাবি, করিডর থেকে হাসপাতালে ঢোকার পথ বন্ধ ছিল ৷ ওই জায়গায় যে দরজা রয়েছে, তা বন্ধ ছিল ৷ শনিবার সকালের দিকে হঠাৎ বিকট শব্দ হয়, পরে জানা যায় হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় আগুন লেগেছে । হাসপাতালের কর্মীরা জানান, হাসপাতালের মধ্যে থাকা ওষুধের দোকানে আগুন লাগে ৷ সেখান থেকে করিডরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ সেই সময় চিকিৎসক দম্পতির বাড়িতে হাসপাতালের কর্মী ও তাঁদের বাড়িতে কাজ করেন এমন লোকও ছিলেন ৷ তাঁরা মারা যান ৷ তাঁরাও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন মনে করা হচ্ছে ৷

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি দল । দমকলের আটটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনে । জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় রোগী ও রোগীর পরিবারের সদস্যরা সবাই নিরাপদে রয়েছেন ৷ তাঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি । কীভাবে আগুন লাগল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷

