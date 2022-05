আগরতলা, 16 মে: বিপ্লব দেবের পদত্যাগের পর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন মানিক সাহা (New cabinet ministers of Tripura to take oath)৷ এ বার নতুন মন্ত্রিসভার শপথ নেওয়ার পালা ৷ আজ ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন মোট 11 জন বিধায়ক (new CM of Tripura)৷ এঁদের মধ্যে 9 জন বিজেপির ও 2 জন আইপিএফটি-র ৷

আইপিএফটি-র মেবার কুমার জামাতিয়া ছাড়া বিপ্লব দেবের মন্ত্রিসভার সব মন্ত্রীই নয়া মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন ৷ উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিপ্লব দেব সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রকে থাকা জামাতিয়া ও ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরার সুপ্রিমো এনসি দেববর্মার সঙ্গে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছিল (cabinet ministers of Tripura)৷

আজ রাজভবনে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল এসএন আর্য ৷ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বর্তমান ও বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ও বিপ্লব দেব ৷ যে মন্ত্রীরা আজ শপথ নেবেন তাঁরা হলেন, জিষ্ণু দেববর্মা, এনসি দেববর্মা, রতন লাল নাথ, প্রাণজিৎ সিংহ রায়, মনোজকান্তি দেব, সান্ত্বনা চাকমা, রাম প্রসাদ পাল, ভগবান দাস, সুশান্ত চৌধুরী, রামপদ জামাতিয়া ও প্রেম কুমার রিয়াং ৷

শনিবার সন্ধেয় বিপ্লব দেব আচমকা মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ায় চাঞ্চল্য তৈরি হয় ত্রিপুরার রাজনীতিতে ৷ পরদিনই অর্থাৎ রবিবার নয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মানিক সাহা ৷ ক্যাবিনেট মন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রবীণ আদিবাসী বিজেপি নেতা রামপদ জামাতিয়াকে ৷ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন আইপিএফটি বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াংও (Eleven MLAs in Tripura to take oath as ministers)৷