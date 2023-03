মালেগাঁও, 27 মার্চ: রাহুলের সাংসদ পদ খারিজের ঘটনায় বিজেপি বিরোধী বিভিন্ন দলকে পাশে পেয়েছে কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলের একটা অংশ মনে করছে, বিভিন্ন বিরোধী দলের এভাবে কাছাকাছি আসা বিজেপির পক্ষে কিছুটা হলেও অস্বস্তির কারণ হতে পারে। তবে এবার যেন কিছুটা ছন্দপতনের ইঙ্গিত মিলল। পদ খারিজ হওয়ার 24 ঘণ্টা পর শনিবার দুপুরে কংগ্রেসের সদর দফতর থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপিকে আরও একবার বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন রাহুল। বক্তব্যের এক জায়গায় তাঁকে বলতে শোনা যায় তিনি গান্ধি, সাভারকর নন যে ক্ষমা চাইবেন। একথা বলে উদ্ধব ঠাকরের সমালোচনার মুখে পড়লেন রাহুল (Uddhav slammed Rahul over his comment on Veer Savarkar)।

স্পষ্ট ভাষায় রবিবার মালেগাঁওর এক অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সাভারকার আমাদের কাছে ভগবান। তাঁর অপমান সহ্য করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না । এনসিপি এবং কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গড়ে আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমাদের এখনও একসঙ্গে পথ চলা দরকার । তবে রাহুল গান্ধি যদি এভাবে অকারণে প্ররোচিত করে সময় নষ্ট করেন তাহলে গণতন্ত্রই সংকটে মুখে পড়বে।" প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট এই ধরনের মন্তব্য কংগ্রেস এবং শিবসেনার কাছাকাছি আসার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে।

2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে দারুণ ফল করে ক্ষমতায় আসে বিজেপি । সে সময় এনডিএ-তেই ছিলেন উদ্ধবরা । তাঁদের এক সাংসদকে মন্ত্রিসভায় জায়গাও দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । ওই বছরের শেষ দিকে মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী পদ পাওয়া নিয়ে দুটি দলেরক মধ্যে বিরোধ বাধে। শিবসেনা দাবি করে আড়াই বছর করে দুটি দলকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ দিতে হবে । বিজেপি রাজি না হওয়ায় শেষমেশ কংগ্রেস এবং এনসিপির হাত ধরে সরকার গড়ে শিবসেনা । আরও পরে 2022 সালের জুন মাসে শিবসেনায় ভাঙন ধরে । একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন বিধায়ক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই অংশকে সমর্থন করে বিজেপি।

দীর্ঘ টালবাহানার পর নতুন সরকারে মুখ্যমন্ত্রী হন একনাথ। এই ঘটনার কয়েক মাস বাদে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয় একনাথের নেতৃত্বে থাকা শিবসেনাই দলের চিরপরিচিত প্রতীক পাবে। পালটা আইনের দ্বারস্থ হন উদ্ধবরা। সেই 2019 থেকেই মহারাষ্ট্রের রাজনীতির প্রশ্নে কংগ্রেস, এনসিপি এবং উদ্ধব ঠাকরেরা সমন্বয় রেখে আসছেন। এবার রাহুলের এই মন্তব্যে সেই তাল কিছুটা কাটল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

