নয়াদিল্লি, 3 মার্চ: ক্রিকেটার-অভিনেতাদের মতো সেলিব্রিটিদের তথ্য ব্যবহার করে প্ররোচনার অভিযোগ ৷ এমন একটি জালিয়াতি চক্রের গ্যাংকে ধরেছে দিল্লি পুলিশ ৷ এই চক্রটির বিরুদ্ধে 50 লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ ৷ এরা ক্রিকেট থেকে ফিল্ম দুনিয়ার তারকা সচিন তেন্ডুলকর, এমএস ধোনি, হৃত্বিক রোশন, অভিষেক বচ্চন, সোনম কাপুরের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করত ৷ এরপর সেগুলি কাজে লাগিয়ে ব্যাংকে আর্থিক প্রতারণা করত বলে জানা গিয়েছে (The conmen stole the personal data of the celebrities and then committed these bank frauds) ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চক্রের মূল পাণ্ডা জনপ্রিয় ক্রিকেটার-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভুয়ো আইডি কার্ড দেখিয়ে ব্যাংকের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণার করত ৷ তালিকায় রয়েছেন সইফ আলি খান, আলিয়া ভাট, শিল্পা শেট্টি এবং আরও অনেকে ৷ শাহদারার ডিসিপি রোহিত মীনা জানিয়েছেন, এই বলি-সেলেবদের ব্যক্তিগত নথিপত্রের অপব্যবহার করত প্রতারকরা ৷

ব্যাংকে আর্থিক প্রতারণা ছাড়া ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাও হয়েছে অন্য রাজ্যে ৷ গত বছরের জুলাই মাসে এই জালিয়াতরা মাস্ক পরে তাদের মুখ ঢেকে ব্যাংকের লকার রুমে ঢোকে ৷ ঘটনাটি ঘটে তেলেঙ্গানা গ্রামীণ ব্যাংকের বাসাপুর শাখায় (Telangana Grameena Bank of Bussapur) ৷ তারা দু'টি লকার ভাঙে ৷ একটি থেকে 4.4 কোটি টাকা ও 8.3 কেজি সোনা এবং আরেকটি থেকে 7.3 লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় ৷ ব্যাংকটির কাছেই 44 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷

গত অগস্টে চেন্নাইয়ে এক পুলিশ আধিকারিকের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনা উদ্ধার হয় ৷ এই সোনাটি ফেডব্যাংকের আরুমবাক্কাম শাখার ৷ 31 কেজিরও বেশি পরিমাণ সোনা, যার বাজার মূল্য প্রায় 20 কোটি টাকা ৷ এই বিপুল পরিমাণ সোনা চুরি যায় ব্যাংক থেকে ৷ যার হদিশ মেলে এক পুলিশ আধিকারিকের বাড়িতে ৷ এরপর পুলিশ আধিকারিকের বাড়ি থেকে 3.2 কেজি সোনা উদ্ধার হয় ৷ ব্যাংক ডাকাতরা ব্যাংকে ঢুকে কর্মীদের হাত-পা বেঁধে সোনা লুঠ করে ৷

আরও পড়ুন: ব্যাংক কর্মী পরিচয় দিয়ে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা, ভিনরাজ্য থেকে গ্রেফতার 1