বিধাননগর, 28 ফেব্রুয়ারি: বিধাননগর পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার প্রতারক (Bidhannagar Cyber Crime Police arrested one) ৷ লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার দায়ে দয়ারাম খিচরকে রাজস্থান থেকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর থানার পুলিশ ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্মী পরিচয় দিয়ে টাকা হাতানোর অভিযোগ ৷ কেওয়াইসি আপডেট করার নাম করে তিনি ব্যাংক থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সোমবার রাজস্থান পুলিশের সহযোগিতায় তাকে সেই রাজ্য থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ ৷

2022 সালের এপ্রিল মাসে সল্টলেকের পূর্বাচলের বাসিন্দা সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায় বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগে তিনি জানান যে, তার ফোনে একটি মেসেজ আসে (Police arrested one person to Fraud of lakhs of rupees) ৷ যেখানে লেখা ছিল যে তাঁর নেট ব্যাংকিং পরিষেবা সাসপেন্ড করা হয়েছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর কাছে একটি ফোন কল আসে । প্রতিক্ষেত্রেই নিজেকে ব্যাংকের কর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়ে কথা বলে এক ব্যক্তি । অভিযোগকারিণীর দাবি, ফোন করে ওই ব্যক্তি তাঁকে বলেন কেওয়াইসি আপডেট করতে হবে ৷ তবেই তাঁর ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিষেবা চালু হবে ৷ এই কেওয়াইসি আপডেটের জন্য একটি লিংকে প্রবেশ করতে হবে । সেই লিংকে সুপ্রিয়া দেবী প্রবেশ করতেই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে দু’বারে দেড় লক্ষ টাকা উধাও হয়ে যায়। তিনি বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে ৷

ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ জানতে পারে, সেই টাকা গিয়ে পৌঁছেছে রাজস্থানের সিকর এলাকার এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে । অবশেষে রাজস্থানে হানা দিয়ে মূল অভিযুক্ত দয়ারামকে গ্রেফতার করে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ । তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন, ডেবিট কার্ড, চেক বুক-সহ একাধিক নথি উদ্ধার করেছে পুলিশ । অভিযুক্তকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতা নিয়ে আসা হয়েছে মঙ্গলবার ৷ তাকে বিধাননগর আদালতে তোলা হবে। পুলিশ তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, সেটা তদন্ত করে দেখছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।