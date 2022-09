মুম্বই, 27 সেপ্টেম্বর: গ্রেফতার হলেন দাউদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী রিয়াজ় ভাটি ৷ সোমবার পশ্চিম আন্ধেরি থেকে মুম্বই পুলিশের 'অ্যান্টি এক্সটরশন সেল'-এর হাতে ধরা পড়েন এই ব্যবসায়ী ৷ তোলাবাজির (in extortion case) অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের এই বিশেষ সেল ৷ এছাড়া খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে মুম্বইয়ের ভারসোভরা পুলিশ স্টেশনে তার বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের হয়েছে (Dawood Ibrahim close aide businessman Riyaz Bhati arrested by the Mumbai Police Anti Extortion Cell) ৷

তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের মতে, ভাটি এবং মহম্মদ সালিম ইকবাল কুরেশি ওরফে সালিম ফ্রুট ভারসোভায় এক ব্যবসায়ীকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল ৷ মহম্মদ সালিম ইকবাল, দাউদ ইব্রাহিমের আত্মীয় ছোটা শাকিলের (Dawood Ibrahim's close aide Chhota Shakeel) ঘনিষ্ঠ ৷ ভাটি এবং সালিম ওই ব্যবসায়ীকে খুনের হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর কাছ থেকে 30 লক্ষ টাকা অর্থমূল্যের একটি গাড়ি এবং সাড়ে 7 লক্ষ টাকা তোলা আদায় করে ৷ এই ঘটনায় ছোটা শাকিল এবং সালিম ফ্রুট (Chhota Shakeel and Salim Fruit) নামে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, জানিয়েছেন আধিকারিকেরা ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়ার আগে এইসি দল (Anti Extortion Cell) ভাটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ৷ মঙ্গলবার ভাটিকে আদালতে পেশ করা হবে ৷ অতীতেও রিয়াজ় ভাটিকে তোলাবাজি, জমি দখল এবং গুলি চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ 2015 এবং 2020 সালে দেশ ছেড়ে পালানোর জন্য সে ভুয়ো পাসপোর্ট ব্যবহার করেছিল, জানিয়েছেন আধিকারিকেরা ৷ ডি কোম্পানি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সালিম ফ্রুটকে অতীতে এনআইএ গ্রেফতার করেছে ৷