নয়াদিল্লি, 20 নভেম্বর: আইজীবীদের ধর্মঘটে 'বিচার পেতে আসা উপভোক্তারা কষ্ট পাচ্ছেন', জানালেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ৷ গুজরাত হাইকোর্টে এক বিচারপতির বদলিকে কেন্দ্র করে আইনজীবীরা ধর্মঘটে নেমেছেন ৷ বিক্ষুব্ধ আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন দেশের প্রধান বিচারপতি (Chief Justice of India (CJI) Dhananjaya Y Chandrachud says consumer of justice suffer) ৷

শনিবার বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (Bar Council of India, BCI) একটি অনুষ্ঠানে দেশের 50তম প্রধান বিচারপতি কলেজিয়াম সিস্টেমের পক্ষে মত দেন ৷ কলেজিয়াম থেকেই বিচারপতিদের নিয়োগ করা হয়৷ বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জানান, 'জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি'র (national perspective) দিকটি মাথায় রেখে প্রশানিক সিদ্ধান্ত নেয় কলেজিয়াম ৷

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু (Kiren Rijiju, Minister of Law and Justice of India) ৷ যে আইনজীবীরা বিচারপতির বদলি নিয়ে ধর্মঘট করছেন, তাঁরা দেশের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন ৷ তাঁদের এই প্রতিবাদের কড়া সমালোচনা করেন আইনমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এটা একটা স্বতন্ত্র বিষয় হতে পারে ৷ কিন্তু সরকারের সমর্থন করা কলেজিয়ামের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে এরকম হলে তা কোথায় পৌঁছবে ? পুরো ডাইমেনশনটাই পালটে যাবে ৷"

বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এই অনুষ্ঠানে জামিনের বিষয়টি তুলে ধরেন ৷ তিনি জানান, উচ্চ আদালত জামিনের আবেদনে ভরে গিয়েছে ৷ কারণ, নিম্ন আদালতগুলি জামিন মঞ্জুর করতে চায় না ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিচারকেরা জামিন দিতে অনিচ্ছুক থাকেন ৷ তার কারণ এটা নয় যে, বিচারকদের সেই ক্ষমতা নেই অথবা তৃণমূল স্তরের বিচারকেরা অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না ৷" তিনি এ বিষয়ে প্রাণের ভয়ের দিকটি উল্লেখ করেন ৷ বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, "বিচারকদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে ৷ তাঁরা ভাবেন, যদি এরকম নৃশংস অপরাধে জামিন মঞ্জুর করি, তাহলে আগামিকাল আমাকেই কেউ টার্গেট করবে ৷"