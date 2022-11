নয়াদিল্লি, 9 নভেম্বর: দেশের 50তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ৷ রাষ্ট্রপতিভবনে বুধবার সকাল 10 নাগাদ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে শপথবাক্য (oath of Office of the Chief Justice of India) পাঠ করান ৷ 8 নভেম্বর অবসর নিয়েছেন দেশের 49তম প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত, যিনি বিচারপতি ইউ ইউ ললিত (former CJI Uday Umesh Lalit) নামেই বেশি পরিচিত ৷

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বাবা প্রাক্তন বিচারপতি ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়ও (Justice Y V Chandrachud) ভারতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন ৷ 1978 সালের 22 ফেব্রুয়ারি থেকে 1985 সালের 11 জুলাই পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন ৷ তিনিই দেশে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় দেশের প্রধান বিচারপতি থাকার রেকর্ড গড়েছেন ৷ সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের অবসর নেওয়ার বয়স 65 ৷ প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় 1959 সালের 11 নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন ৷ সেই অনুযায়ী বর্তমান প্রধান বিচারপতি দু'বছর অর্থাৎ 10 নভেম্বর, 2024 পর্যন্ত এই পদে থাকবেন ৷ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু 2016-র 13 মে ৷

তাঁর আগে দেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন উদয় উমেশ ললিত ৷ তিনি 11 অক্টোবর তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নাম ঘোষণা করেন ৷ 17 অক্টোবর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন ৷

আরও পড়ুন: "সর্বোচ্চ আদালতকে 'তারিখ পে তারিখ' হতে দেব না", হুঁশিয়ারি বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের

তিনি বহু সাংবিধানিক বেঞ্চে (Constitutional Bench) থেকেছেন ৷ অযোধ্যা মামলা নিয়ে রায় দেওয়া বেঞ্চের অন্যতম সদস্য ছিলেন তৎকালীন বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ৷ এছাড়া, গোপনীয়তার অধিকার এবং ব্যভিচার (Right to Privacy and adultery), ভারতীয় দণ্ডবিধির 377 ধারার (Section 377 of the IPC) অধীনে সমকাম সম্পর্ক অপরাধমুক্ত (Decriminalising same-sex relations)- এই যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি ৷ আধার প্রকল্পের বৈধতা (Aadhaar Scheme) এবং শবরীমালা মন্দির ইস্যু মামলার বেঞ্চেও তিনি অন্যতম বিচারপতি ৷

সম্প্রতি 'মেডিক্যাল টারমিনেশন অফ প্রেগনেন্সি' আইন (Medical Termination of Pregnancy, MTP Act) এবং নিয়ম সম্পর্কিত রায়ে তাঁর নেতৃত্বে বেঞ্চ গঠিত হয় ৷ এই আইনে অবিবাহিত মহিলারা গর্ভধারণের 20-24 সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাত করতে পারেন, অর্থাৎ তা আইনত বৈধ ৷ করোনা অতিমারি চলাকালীন তৎকালীন বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ কোভিড-19-এর দ্বিতীয় ঢেউকে 'জাতীয় সংকট' (National Crisis) বলে উল্লেখ করেন ৷ সেসময় এই অতিমারি সামলাতে একাধিক নির্দেশ দিয়েছে তাঁর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ৷

দেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতি অর্থনীতিতে স্নাতক স্তরের লেখাপড়া শেষ করে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ও এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন ৷ এরপর আমেরিকায় হার্ভার্ড ল' স্কুলে 'ডক্টরেট অফ জুরিডিকাল সায়েন্সেস' (Havard Law School, Doctorate in Juridical Sciences, SJD) করেন ৷

1998 সালে বিচারপতি বম্বে হাইকোর্টে সিনিয়র অ্যাডভোকেট হন বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ৷ একই বছরে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (Additional Solicitor General) হন ৷ পরে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হন ৷ পরে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (Chief Justice of Allahabad Allahabad High Court) ছিলেন ৷ তিনি মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমপ্যারেটিভ কনস্টিটিউশনাল ল' বিষয়ে অধ্যাপনা (Visiting Professor) করেছেন ৷

আরও পড়ুন: 'মা হতে রাজি নই', অন্তঃসত্ত্বা কুমারীর গর্ভপাতে সম্মতি সুপ্রিম কোর্টের