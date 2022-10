নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: রাজীব গান্ধি ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ বাতিল হল বিদেশি আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় এফসিআরএ লাইসেন্স (Foreign Contribution Regulation Act, FCRA) ৷ এই এনজিওটির প্রধান সোনিয়া গান্ধি ৷ এই ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে আসা ত্রাণের টাকা বিষয়ক আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগ উঠেছে ৷ এখন থেকে এই সংগঠনটি আর বিদেশি আর্থিক অনুদান গ্রহণ করতে পারবে না (Union Home Ministry has cancelled the Foreign Contribution Regulation Act, FCRA licence of Rajiv Gandhi Foundation, RGF) ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজীব গান্ধি ফাউন্ডেশনের এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিল করেছে একটি অভ্য়ন্তরীণ-মন্ত্রিসভা কমিটির (Inter Ministerial Committee) দেওয়া তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ৷ 2020 সালের জুলাই মাসে এই কমিটি গঠিত হয় ৷ এই কমিটির নেতৃত্বে ছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ গান্ধি পরিবারের তিনটি সংগঠন- রাজীব গান্ধি ফাউন্ডেশন (Rajiv Gandhi Foundation), রাজীব গান্ধি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট (Rajiv Gandhi Charitable Trust), ইন্দিরা গান্ধি মেমোরিয়াল ট্রাস্টের (Indira Gandhi Memorial Trust) বিদেশি অনুদান বিষয়ে তদন্তে নামে এই কমিটি ৷

কমিটিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিক, অর্থমন্ত্রক এবং সিবিআইয়ের আধিকারিকরাও ছিলেন ৷ গান্ধি পরিবার ও অন্য কংগ্রেস সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত এই এনজিওগুলি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থের রাজস্ব দেওয়ার সময় কোনও তথ্য গরমিল করেছে কি না, অথবা সেই অর্থের অপব্যবহার করা হয়েছে, বা আর্থিক প্রতারণা করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছিল এই কমিটি ৷ তারা তদন্ত রিপোর্টে জানিয়েছে, ফাউন্ডেশন ফরেন ফান্ডিং ল (Foreign Funding Law) অর্থাৎ বিদেশ থেকে আসা অর্থ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করেছে ৷

এই সংগঠনের ট্রাস্টিতে রয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম, সাংসদ রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা ৷ 1991 সালে রাজীব গান্ধি ফাউন্ডেশন বা আরজিএফ-এর প্রতিষ্ঠা হয় ৷ এরপর বহু বছর ধরে এই ফাউন্ডেশন স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি, মহিলা, শিশু এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর কাজ করে চলেছে ৷ লাইসেন্স বাতিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরজিএফ এবং অফিসের কর্মচারীদের কাছে নোটিস পাঠানো হয়েছে ৷