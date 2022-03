লখনউ, 9 মার্চ : সমস্ত পারমুটেশন-কম্বিনেশনের অবসান ৷ বিরোধীদের কার্যত 'ক্লিন সুইপ' করে টানা দ্বিতীয়বার উত্তরপ্রদেশে সরকার গড়তে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ গতবারের তুলনায় কিছু কমলেও আড়াইশোর বেশি আসনে জিতে গো-বলয়ের সর্ববৃহৎ রাজ্যে 'নয়া ইতিহাস' তৈরির পথে পদ্মশিবির (BJP says new history being created in Uttar Pradesh) ৷ কিন্তু যোগীর এই ব্যাপক সাফল্যের নেপথ্যের কারণ কী ? বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বলছে, নরেন্দ্র মোদির শাসন মডেল অনুসরণ করেই যোগীরাজ্যে প্রত্যাশিত সাফল্য এসেছে (Narendra Modi's governance model is the reason behind this expected win) ৷

বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী জানান, নরেন্দ্র মোদির জনদরদী বিভিন্ন পলিসি মানুষের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হয়েছে ৷ বিজেপি মুখপাত্রের মতে, তিনশোর কাছাকাছি আসনে জিতেই উত্তরপ্রদেশে শেষ করবে বিজেপি (Sudhanshu Trivedi said the BJP will end up winning close to 300 seats) ৷

তাঁর কথায়, "উত্তরপ্রদেশে ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে বিজেপি ৷ দেশের বৃহত্তম এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে কোনও মুখ্যমন্ত্রীর এর আগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসতে পারেনি ৷ "

তেজস্বী সূর্য টুইটে লেখেন, "উত্তরপ্রদেশের মানুষ চুপ থাকলেও ভোটবাক্সে তাদের সমর্থন সজোরে দিয়েছেন ৷" গেরুয়া শিবিরের একাধিক শীর্ষস্থানীয় নেতা মোদির পাশাপাশি সমান কৃতিত্বের দাবিদার বলছেন যোগী আদিত্যনাথকে ৷ সুচারুভাবে একাধিক জনদরদী প্রকল্পে নিজের গড় রক্ষা করলেন তিনি ৷ বলছেন পদ্মশিবিরের নেতারা ৷