নয়াদিল্লি, 23 নভেম্বর : আড়াই বছর পর দেশে চালু হল বোয়িংয়ের 737 ম্যাক্স বিমান পরিষেবা ৷ অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া (Minister of Civil Aviation of India) মঙ্গলবার স্পাইসজেটের বিশেষ ফ্লাইটে দিল্লি থেকে গোয়ালিয়র আসেন ৷ স্পাইসজেটের বোয়িং 737 ম্যাক্স বিমানটিতে (SpiceJet 737 MAX Plane) গোয়ালিয়র আসেন তিনি ৷ 13 মার্চ, 2019 ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের 737 ম্যাক্স বিমান ভেঙ্গে পড়ার পরেই ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (Directorate General of Civil Aviation) ভারতে সমস্ত ম্যাক্স বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ৷ প্রসঙ্গত, ওই বিমান বিপর্যয়ে মৃত 157 জনের মধ্যে চার ভারতীয়ও ছিল ৷

স্পাইসজেট, দেশের ম্যাক্স বিমানের একমাত্র অপারেটর ৷ 2017 সালে বোয়িং এর সঙ্গে সর্বোচ্চ 205টি ম্যাক্স বিমানের জন্য 22 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ৷ বর্তমানে স্পাইসজেটের কাছে মোট 13টি বিমান রয়েছে । বোয়িং গত আড়াই বছরে প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার সংশোধন করার পরে, ডিজিসিএ (DGCA) চলতি বছরের 26 অগস্ট ম্যাক্স বিমানের বাণিজ্যিক ফ্লাইট অপারেশনের উপর থেকে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় ।

মঙ্গলবার জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে স্পাইসজেটের সিএমডি অজয় ​​সিং এবং বোয়িং ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট সলিল গুপ্তও বিশেষ ফ্লাইটে উপস্থিত ছিলেন । ফ্লাইটটি দিল্লি থেকে বেলা আড়াটেয় টেক অফ করে এবং সাড়ে তিনটের সময় গোয়ালিয়র বিমানবন্দরে অবতরণ করে । একটি সংবাদ সম্মেলনে স্পাইসজেটের সিএমডি বলেন, ‘‘আমরা ম্যাক্স প্লেনের বোর্ডে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সরবরাহ করছি, প্রাথমিকভাবে এটা বিনামূল্যেই দেওয়া হবে । এছাড়াও এই প্লেনে মোট পাঁচটি সারি প্রিমিয়াম ইকোনমি সিটিং থাকবে ৷’’