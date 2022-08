নয়াদিল্লি, 5 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগে তেরঙা পতাকাকে ঘিরে বিস্ফোরক দাবি করে নয়া বিতর্ক উসকে দিলেন এআইএমআইএম প্রধান ! স্বাধীনতার 75 বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে জাতীয় পতাকার ছবি পোস্ট করেছেন ৷ পাশাপাশি দেশে শুরু হয়েছে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' ৷ আর তাতে 15 অগস্ট পর্যন্ত চলছে 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচি ৷ দেশের অন্তত 20 কোটি বাড়িতে গেরুয়া-সাদা-সবুজ আর অশোক চক্র উড়বে, এমনটাই লক্ষ্য বিজেপি সরকারের ৷ এদিকে এই পতাকার রংকে 'খারাপ' বলে আপত্তি জানিয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ বা আরএসএস ৷ যেখান থেকে উত্থান দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদির ৷ একটি সংবাদসংস্থাকে বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে জানালেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি (Responding on his tweet over ‘Har Ghar Tiranga’ campaign AIMIM Chief Asaduddin Owaisi questioned Centre and RSS over Tricolor flag article in 1947) ৷

তিনি জানান, 1947 সালের 17 জুলাই ৷ স্বাধীনতার ঠিক আগে আরএসএস তার মুখপত্র 'অর্গানাইজারে' দাবি তোলে, দেশের জাতীয় পতাকা সম্পূর্ণ গেরুয়া রঙের হওয়া উচিত ৷ এরপর 14 অগস্ট পতাকার রং নিয়ে আরও একটি লেখা ছাপা হয় মুখপত্রে ৷ সেখানে গেরুয়া শিবির জানায় ভারতের জাতীয় পতাকায় ব্য়বহৃত তিনটি রং- গেরুয়া-সাদা-সবুজ 'অশুভ' ৷ এই পতাকা মানুষের মনে খারাপ প্রভাব বিস্তার করবে ৷

তেরঙা পতাকার উৎসবের মাঝে বিষয়টি সামনে আনেন ওয়াইসি ৷ নরেন্দ্র মোদি ও আরএসএস-এর কাছে তাঁর প্রশ্ন, "আমি জানতে চাই, আরএসএস এবং প্রধানমন্ত্রী কি অর্গানাইজারের এই মতকে সমর্থন করেন ?" তিনি প্রধানমন্ত্রীকে টার্গেট করে বলেন, "আপনি এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছেন, যেন মনে হচ্ছে আমাদের থেকে কেউ দেশাত্মবোধের সার্টিফিকেট চাইছে ৷ তাহলে অর্গানাইজারে 1947-এ প্রকাশিত এই লেখার মানে কী ?" হায়দরাবাদের সাংসদ এ বিষয়ে আরএসএস এবং বিজেপির কাছ থেকে জবাবদিহি চেয়েছেন ৷

তেরঙা উৎসব প্রসঙ্গে ওয়াইসি বলেন, "যবে থেকে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তবে থেকে আর কারও যেন জাতীয় পতাকা উত্তোলনে যথেষ্ট সন্তুষ্টি ও সম্মান নেই ৷ বিজেপি এটা মনে করে এবং এটাই ওদের সমস্যা ৷ ওরা ভাবে শুধুমাত্র বিজেপির জন্যই প্রত্যেক দেশবাসী তেরঙা পতাকা নিয়ে গর্ব বোধ করছে ৷ কিন্তু ব্যাপারটা তেমন নয় ৷"

তিনি ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে প্রথম জাতীয় পতাকার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, "1930 সাল থেকে প্রথম জাতীয় পতাকার নকশা করা আরম্ভ হয় ৷ তবে থেকেই সকলে গর্ব অনুভব করে ৷ আজও করছে ৷" তেরঙা যাত্রায় সব সময় অংশগ্রহণ করেছে তাঁর দল, জানালেন আসাদউদ্দিন ৷ সিএএ প্রতিবাদের সময় তিনি ঐতিহাসিক তেরঙা যাত্রা করেছিলেন ৷ তাতে 2 লক্ষেরও বেশি মানুষ যোগ দিয়েছিল ৷ তাঁর দলের সাংসদও 2019-এ জাতীয় পতাকা নিয়ে যাত্রা করেছেন ৷ তাতে 15 হাজারেরও বেশি মানুষ বাইক নিয়ে যাত্রায় সামিল হয়েছিল ৷

বরং এই তেরঙা যাত্রায় নতুন কিছু নেই ৷ এআইএমআইএম-এর বিস্ফোরক দাবি, "ওরা (বিজেপি) আমাদের নকল করে তেরঙা যাত্রা করছে ৷ আমরা এবং ইমতিয়াজ জালিল হায়দরাবাদ ও ঔরঙ্গাবাদে যা করেছি, সেটা দেখে এখন এসব করা হচ্ছে ৷"

