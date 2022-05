দেরাদুন, 28 মে : গত 3 মে থেকে শুরু হওয়া চারধামের যাত্রায় এযাবৎ 91 জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে (91 Pilgrims Death Reported During Char Dam Yatra in Uttarakhand till Date) ৷ করোনার কারণে দু’বছর চারধামের তীর্থযাত্রা বন্ধ থাকার পর ফের তা শুরু হয়েছে ৷ উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত 11 লক্ষ 15 হাজার তীর্থযাত্রী এই চারধামের যাত্রায় অংশ নিয়েছেন ৷ কিন্তু, তাঁদের মধ্যে 91 জনের মৃত্যু হয়েছে বিভিন্ন কারণে (Pilgrims dead in Char Dham Yatra) ৷

উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কেদারনাথ ধামে 44 জন, বদ্রীনাথ ধামে 17 জন, যমুনোত্রী ধামে 14 জন এবং গঙ্গোত্রী ধামে 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্য অধিকর্তা শৈলজা ভাট জানিয়েছেন, অধিকাংশের মৃত্যুর প্রাথমিক কারণ হৃদরোগ আক্রান্ত হওয়ার ফলে হয়েছে ৷ তিনি বলেন, ‘‘অধিকাংশ তীর্থযাত্রী হৃদরোগে আক্রাত হয়ে মারা গিয়েছেন (Heart Attacks Due to Mountain Sickness During Chardham Yatra) ৷ তবে, চারধামে স্বাস্থ্য পরিষেবা আগের তুলনায় উন্নত করা হয়েছে ৷ 169 জনের বেশি চিকিৎসকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে ৷’’

আরও পড়ুন : Way to Siachen : শুধুমাত্র শত্রু বা ঠান্ডার তীব্রতা নয়, সিয়াচেন যাওয়ার পথ দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল

গত 27 তারিখে বিকেল চারটে পর্যন্ত কেদারনাথে 14 হাজার 738 জন, বদ্রীনাথে 22 হাজার 179 জন, গঙ্গোত্রীতে 8 হাজার 960 জন এবং যমুনোত্রীতে 8 হাজার 277 জন তীর্থযাত্রী দর্শন করেছেন ৷ এখনও পর্যন্ত মোট 3 লক্ষ 84 হাজার 827 জন তীর্থযাত্রী গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী ধামে দর্শনের জন্য় গিয়েছেন ৷ রুদ্রুপ্রয়াগের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিনদেশ শুক্লা জানিয়েছেন, চারধামের তীর্থ করতে আসা 1 হাজার 675 জন তীর্থযাত্রীর এখনও পর্যন্ত চিকিৎসা করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে 1 হাজার 208 জন পুরুষ এবং 467 জন মহিলা ছিলেন ৷ মোট 40 হাজার 351 জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে রুদ্রপ্রয়াগ প্রশাসন ৷ এমনকি 935 জনকে অক্সিজেন দিতে হয়েছে ৷