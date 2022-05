নয়াদিল্লি, 27 মে : শুক্রবার লাদাখে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন 9 সেনা জওয়ান (9 Indian Army soldiers lost their lives so far in a vehicle accident in Ladakh) ৷ পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সেনাদের একটি বাস প্রায় 50 ফুট নিচে শিয়ক নদীতে পড়ে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে খবর ৷ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও 17 জন জওয়ান ৷ কিন্তু কীভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা ?

পাহাড়ি লাদাখের রাস্তা এমনিতেই অনেক বিপদসঙ্কুল ৷ এখানে কর্মরত সেনা জওয়ানদের শুধুমাত্র যে শত্রুপক্ষের কথা মাথায় রাখতে হয় তাই নয়, প্রাকৃতিক দিক দিয়েও এই অঞ্চল বেশ দুর্গম ৷ তীব্র ঠান্ডা, উঁচু পর্বতের বুক চিড়ে যাওয়া রাস্তা, সঙ্গে অক্সিজেনের অপ্রতুলতা ৷ দুর্গম এই অঞ্চলে কর্মরত সেনা জওয়ানদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হয় ৷ পাহাড়ের পাথুরে রাস্তায়, ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে গাড়ি চালানো রীতিমতো এক চ্যালেঞ্জের বিষয় ৷ যেখানে একটি ছোট ভুলও ডেকে আনতে পারে বড় কোনও বিপর্যয় ৷ শুক্রবার লাদাখ থেকে সিয়েচেন যাওয়ার দুর্গম রাস্তায় সেনা গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়ে ৷

বছরের এই সময় শিয়ক নদীতে জল প্রবাহের গতি অত্যন্ত বেশি থাকে ৷ প্রায় 50 ফুট নিচে এদিন এই নদীতেই পড়ে যায় 26 জন সেনা জওয়ানকে নিয়ে যাওয়া একটি বাস ৷ ইটিভি ভারত জানতে পেরেছে, সিভিলিয়ন হায়ার্ড ট্রান্সপোর্টের এই বাসটিতে সেনার মারাঠা রেজিমেন্টের 22 জন জওয়ান ও 4 জন জুনিয়র কমিশনড অফিসার ছিলেন ৷ বিশ্বের উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র বলে পরিচিত সিয়াচেনে অতিসম্প্রতি কাজে যোগ দিয়েছিলেন এই জওয়ানরা ৷

ইতিমধ্যেই এই দুর্ঘটনার কারণ জানতে কোর্ট অফ ইনকোয়ারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেনার তরফে ৷ জানা গিয়েছে সিয়াচেনের হানিফ সাব-সেক্টরে ফরওয়ার্ড লোকেশনে যাওয়ার জন্য পর্তাপুরের ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে রওনা হয়েছিল জওয়ানদের এই দলটি ৷ দুর্ঘটনার সময় প্রায় 12 হাজার ফুট উপরে ছিল বাসটি ৷ সকাল 9টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷

ইটিভি ভারত-কে এক সেনা আধিকারিক জানিয়েছেন, লেহ থেকে আরও উত্তরে সীমান্ত এলাকায় যাওয়ার পথে, নানা সময়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়া ভগ্ন গাড়িগুলি রাস্তার নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ কিন্তু এই গাড়িগুলিকে উদ্ধার করা কঠিন ৷ অনেক সময় সেগুলির অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে মেরামতির কোনও উপায়ও থাকে না ৷ এর থেকেই বোঝা যায় এই অঞ্চলে কোন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সেনাদের কাজ করতে হয় ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই সেনা আধিকারিকের কথায়, "এই অঞ্চলের মাটি খুব শক্ত ও স্থায়ী না হওয়ায়, এখানে তৈরি হওয়া রাস্তাও নিরাপদ নয় ৷" সেনার তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আহতরা যাতে সবরকম আধুনিক চিকিৎসা পান তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷"