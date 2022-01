নয়াদিল্লি, 18 জানুয়ারি : সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ নির্ধারিত সময়ে শুরু হবে না ৷ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম চিরাচরিত রীতি ভেঙে সকাল 10টার বদলে আধ ঘণ্টা দেরিতে সূচনা হবে কুচকাওয়াজের ৷ কোভিড-19 বিধিনিষেধের জন্য আর জম্মু ও কাশ্মীরে মৃত নিরাপত্তাকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হবে ৷ তারপর কুচকাওয়াজ, জানিয়েছেন পুলিশের এক উচ্চাধিকারিক (For first time in 75 years, Republic day parade to start 30 minutes late than scheduled time) ৷

প্রত্যেক বছর সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ (Republic day parade) সকাল 10টায় শুরু হয়, কিন্তু এ বছর তা সাড়ে দশটায় হবে ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গত বছরের মতো এ বছরেও কুচকাওয়াজ 90 মিনিট ধরে চলবে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইন্ডিয়া গেটের কাছে ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে যাবেন ৷ এরপর বাহিনী মার্চ পাস্ট করবে ৷ কুচকাওয়াজের সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর নির্মিত ট্যাবলো প্রদর্শন হবে ৷"

এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "জম্মু কাশ্মীরে কর্তব্যরত অবস্থায় বহু নিরাপত্তাকর্মী মারা গিয়েছেন ৷ কুচকাওয়াজের আগে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে ৷"

ট্যাবলোগুলি লাল কেল্লা পর্যন্ত যাবে এবং জনসাধারণের জন্য সেখানে রাখা থাকবে ৷ কিন্তু বিভিন্ন বাহিনীর মার্চ পাস্ট ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে গিয়ে শেষ হবে ৷

করোনা বিধিনিষেধের কড়াকড়িতে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না ৷ তাঁরা স্যানিটাইজ করা গাড়িতে থাকবেন ৷ আর কোনও ভাবে যেন সংক্রামিত না হয়ে যান, তাই তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হবে ৷