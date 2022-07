.

Road accident in Nalbari: নতুন বাইক কিনি ঘৰলৈ আহোতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত মাতৃ-পুত্ৰ Published on: 38 minutes ago

নলবাৰীৰ সাহপুৰ সনামতিত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in Nalbari) । নলবাৰীৰ এখন বাইকৰ ডিলাৰৰ পৰা নতুন বাইক ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মাতৃ-পুত্ৰ ৷ দুৰ্ঘটনাত বাইকখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ ফলত দ' খাৱৈত পৰি থিতাতে নিহত হয় এগৰাকী মহিলা(Women died in road accident) । মৃত মহিলা গৰাকীৰ নাম দীপিকা কলিতা(৪৮) । ইফালে, ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মহিলা গৰাকীৰ পুত্ৰ কংকন কলিতা(২২)(One injured in road accident)৷ দুয়োজনৰে ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বৰ বিস্তুপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।