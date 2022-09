.

টিংখাঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা Published on: 6 minutes ago

টিংখাঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Tingkhang) । তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে দুগৰাকী স্কুটি আৰোহীক । গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত টিংখাং কেন্দুগুৰিৰ আশা তাঁতী আৰু ৰিমা তাঁতী নামৰ দুগৰাকী মহিলা(Two women seriously injured in road accident) । মহিলা দুগৰাকীয়ে ৰাজগড়ত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা দুয়োগৰাকী মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰে পলায়ন কৰে তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰখনে ।