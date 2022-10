.

ভোটাৰক সজাগ কৰিবলৈ বৰপেটাত বাটৰ নাট Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ সংযোগ (Aadhaar link with voter card)ৰ বাবে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ সংযোগৰ কাম অব্যাহত আছে ৷ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ সংযোগৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে সোমবাৰে বৰপেটাৰ বিভিন্ন স্থানত বাটৰ নাট পৰিবেশন কৰে (Awareness for Aadhaar linking with voter card) ৷ বৰপেটাৰ লগতে সৰ্থেবাৰী, বহৰি, নগাঁও, ভেল্লা আদি স্থানতো সজাগতামূলক বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে (State Election Commission) । ইপিনে বৰপেটা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া ময়ুৰাক্ষী দত্তই জনোৱা অনুসৰি ইতিমধ্যে বৰপেটাত ৭৫ শতাংশ ভোটাৰৰ নামৰ সৈতে আধাৰ সংযোগ কৰা হৈছে ৷ বাকী থকা ২৫ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে এইদৰে সজাগতাৰ প্ৰয়াস চলাই থকা হৈছে বুলি মন্তব্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ৷