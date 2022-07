.

One person died in heat: কলিয়াবৰত উৎকট গৰমত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজনে Published on: 45 minutes ago

প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক ৷ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছত সূৰ্যৰ প্ৰচণ্ড তাপত ত্ৰস্তমান জনসাধাৰণ (Sun on the hot Seat in Assam) ৷ কলিয়াবৰত উৎকট গৰমে প্ৰাণ ল'লে এজনৰ (Man died in the heat) ৷ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবেই কলিয়াবৰৰ বামুণীত এজন বৃদ্ধৰ মৃত্যু ৷ মৃত ব্যক্তিজন বামুণী পথাৰৰ চমৰা ভূমিজ । শনিবাৰে উৎকট গৰমৰ মাজতে নিজৰ দৈনন্দিন কাম-কাজ কৰি অসহ্যকৰ গৰমৰ বাবে ঢলি পৰিছিল লোকজন । পিছত নিশা শুই থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হয় ৫৫ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ গৰাকীৰ ।