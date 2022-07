.

নলবাৰীত বিজেপি কৰ্মীৰ দ্বাৰা অপদস্থ অখিল গগৈ Published on: 2 hours ago

নলবাৰীৰ বৰভাগত বন্যাৰ্তৰ খবৰ ল’বলৈ অহা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক অপদস্থ (Akhil Gogoi in Nalbari) । বৰ শিমলুৱাত অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পাচতেই একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে অখিল গগৈক অপদস্থ কৰে (Akhil Gogoi humiliated by BJP workers in Nalbari) ৷ অখিল গগৈক অপদস্থ কৰা বিজেপি কৰ্মীজনৰ নাম কৰুণা কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত একাংশ গাঁওবাসীৰ হস্তক্ষেপত শাম কাটে পৰিস্থিতি ৷