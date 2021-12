.

বুধবাৰে নিশা বোকাজান বৰপথাৰ চাহ বাগিচাত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Massive Fire indident at Borpathar) ৷ নিমিষতে জুইৰ লেলিহান শিখাত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হয় বাগানৰে এটি পৰিয়ালৰ দুজন সদস্য (Two people died in borpathar fire incident) ৷ জানিব পৰা মতে, ইয়াৰে ভিতৰত আছিল এটি শিশু ৷ আনহাতে, অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগেই খবৰ দিয়া হয় আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক ৷ কিন্তু বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নিশাই অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ ৷