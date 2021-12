.

Corruption in Revenue Department : কেমেৰাত বন্দী অবাধ দুৰ্নীতি Published on: 44 minutes ago



দৰঙৰ পাথৰিঘাট ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত হেঙালপাৰাত চলিচে এখন ৰাজহ আদালত ৷ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে চলিছে এখন ৰাজহ আদালত ৷ কোনোবা আহিছে ৰাজহ দিবলৈ, কোনবা আহিছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি কৰিবলৈ ৷ পিছে সমস্যা লৈ অহা লোকে ধন নিদিলে মূৰ টুলিয়েই নাচায় কোনেও ৷ দালাল-ৰাজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Himanta Bishwa Sarma against corruption in office)ই লোৱা সকলো প্ৰচেষ্টাক নাকচ কৰি এচামে ধনৰ লেন-দেন কৰাৰ দৃশ্য বন্দী হ’ল কেমেৰাত(bribing in front of camera) ৷ চাওঁ আহক ঘটনাৰ সবিশেষ ৷