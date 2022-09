.

Murder in Nagaon: অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ঘৰৰ ভিতৰতে ডিঙি কাটি হত্যা কৰিলে মহিলাক Published on: 1 hours ago

নগাঁৱত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড (brutal murder in Nagaon)। ঘৰৰ ভিতৰতে ডিঙি কাটি হত্যা ব্যৱসায়ীৰ পত্নীক । হিন্দু মিলন মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড (Murder in Nagaon)। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰূমী দত্ত(৩৫) ৷ ব্যৱসায়ী ৰাজদ্বীপ দত্তৰ পত্নী ৰূমী দত্ত । ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী । উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁও চহৰত এনেদৰে আন এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হৈছিল (Woman murder in Nagaon)৷