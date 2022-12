.

Evictions in Tinsukia: তিনিচুকীয়াত ৰে’লৱে বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীপুৰীয়া, ৰাজাআলিত সোমবাৰে ৰে’লৱে আৰু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে এক উচ্ছেদ অভিযানৰ কাৰ্যসূচী হাতত লয় (Railway department evictions in Tinsukia) । ৰে’লৱেৰ মাটিত যিসকল লোকে অবৈধ ভাৱে মাটি দখল কৰি ৰাখছিল তেওঁলোকৰ মাটিৰ ওপৰত চলিল প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযান । ৰে’লৱে বিভাগে প্ৰায় ১৫০ ৰো অধিক অবৈধ নিৰ্মাণৰ ওপৰত নিজৰ অভিযান চলাই প্ৰশাসনে (Evictions in Tinsukia) । উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্বে ৰে’লৱে বিভাগৰ পৰা জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে কেইবাবাৰো মাইকযোগে ঘোষণা কৰা বুলি উপস্থিত ৰাজহচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে(Revenue Circle Officer of Tinsukia) জানিব দিয়াৰ লগতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থকা বুলি জানিব দিয়ে ৷