.

Dengue in Assam: নগাঁৱতো ডেংগুত আক্ৰান্ত এজন Published on: 31 minutes ago

Koo_Logo Versions

ডেংগুক লৈ সষ্টম নগাঁও স্বাস্থ্য বিভাগ । কাৰ্বি আংলঙত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ডেংগুত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা (Dengue becoming severe in Karbi Anglong) । জিলাখনত ডেংগু ৰোগে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ সময়ত নগাঁও জিলাতো প্ৰভাৱ পৰিছে ডেংগু ৰোগৰ (Dengue in Nagaon) । ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱকৰ দেহত ধৰা পৰিছে ডেংগু (Dengue in karbi anglong) । ডেংগুত আক্ৰান্ত লোকজন নগাঁৱৰ লাওগাঁৱৰ আব্দুল জব্বৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে । ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছে লোকজন । ডেংগুক লৈ নগাঁওবাসীক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান নগাঁৱৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক অৰূপজ্যোতি মহন্তৰ (Joint Director of Health Nagaon) ।