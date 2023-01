Published on: 1 hours ago

বেংগালুৰু চহৰৰ আকাশে বতাহে কেৱল দহটকীয়া নোট (Money rain in Bengaluru)৷ পৰিচয়বিহীন এজন লোকে এটা মোনাৰ পৰা দহটকীয়া নোটৰ বাণ্ডিল উলিয়াই সিঁচি দিলে ব্যস্ত চহৰৰ মাজমজিয়াত (Man Showers note in Bengaluru) ৷ লোকজনে সিঁচি দিয়া হাজাৰ হাজাৰ দহটকীয়া নোট বুটলিবলৈ হেতাওপৰা লাগিল সকলোৰে মাজত ৷ লোকজনে এখন উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত ৰৈ তললৈ সিঁচি দিয়া দেখা গ’ল নোটবোৰ (Man throws money in Bengaluru)৷ কিন্তু কি উদ্দেশ্যে লোকজনে এনেদৰে টকাবোৰ সিঁচি দিলে সেই কথা এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ আনকি লোকজনৰ পৰিচয়ো লাভ কৰা নাই এই পৰ্যন্ত ৷

আনহাতে লোকজনে ব্যস্ত ৰাজপথত 10 টকীয়া নোট , সিঁচৰতি কৰি দিয়াৰ পিচতে উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় বেংগালুৰু আৰক্ষী ৷ আৰক্ষীয়ে লোকজন আটক কৰাৰ লগতে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি লোকজনক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে ৷