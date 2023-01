.

Ghora mela celebrated in Kampur: 75 বছৰীয়া হ'ল কামপুৰৰ পৰম্পৰাগত ঘোঁৰা মেলা

কামপুৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ঘোঁৰা মেলা (Ghora mela celebrated in Kampur)৷ বিগত ৭৫ বছৰ ধৰি ৰহা সমষ্টিৰ মৰিসূুতিবাসী ৰাইজে সাত্বিকতাৰে উদযাপন কৰি আহিছে এই মেলাৰ ৷ জনবিশ্বাস অনুসৰি এই মেলাত ঘোঁৰা দান দিলে মনৰ কামনা পূৰণ হয় ৷ যাৰ বাবে নৱবৰ্ষত এই মেলাত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়( 75 years of ghora mela in Assam) ৷ বিগত ৭৫ বছৰে প্ৰচাৰ অবিহনেই চলি আহিছিল মেলাখন ৷ কিন্তু বহু লোকৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হোৱাত এতিয়া জনবিশ্বাসত পৰিণত হৈছে মেলাখন ৷ চৰকাৰৰ দৃষ্টি নপৰা এই মেলাখনৰ উদযাপন সমিতিয়ে বিচাৰিছে চৰকাৰৰ সহযোগিতা ৷