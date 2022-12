.

মহানগৰীত প্ৰৱঞ্চকে পেলাইছে প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল । গাড়ী বিক্ৰীৰ কৰাৰ চলেৰে আৰম্ভ কৰে প্ৰৱঞ্চনা (Honey trapping in Guwahati) । কেৱল প্ৰৱঞ্চনাই নহয়, ভিন্ন কৌশল প্ৰয়োগ কৰি গ্ৰাহকৰ অশ্লীল ভিডিঅ’, ফটো প্ৰস্তুত কৰি ব্লেকমেইল কৰি ধনদাবী কৰে (Fraud in Guwahati) ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীয়ে গীতানগৰ থানাত দাখিল কৰিছে এক এজাহাৰ ৷ এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে এগৰাকী মহিলা অভিযুক্তক (Fraudsters arrested in Guwahati)৷ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷