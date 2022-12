.

Small traders protest in Dibrugarh: কৰ সংগ্ৰহৰ নামত হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগেৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ মৌন সমদল Published on: 12 minutes ago

পথৰ কাষৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহৰ নামত গুণ্ডাগিৰি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ(Hooliganism in collecting tax from small traders) । ডিব্ৰুগড়ত নতুনকৈ অনুমোদন দিয়া হৈছে পৌৰসভাৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাৰ ৷ কিন্তু পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত পাৰ্কিঙৰ নামত দাদাগিৰিৰে পদপথৰ কাষত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে (Dibrugarh Municipality alleged of harassment small traders) । যাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম পথৰ কাষৰ ব্যৱসায়ী কল্যাণ সন্থা(Protest in Dibrugarh) ।পৌৰসভাৰ এনে কাৰ্যৰ বিৰোধিতাৰে বৃহস্পতিবাৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজেৰে বাহিৰ কৰে এক মৌন সমদল(Silent rally of small traders in Dibrugarh) । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ অভিযোগ, পাৰ্কিঙৰ অনুমোদনৰ পাছতেই ভেন্দৰ জ'নত থকা পদপথৰ কাষৰ ব্যৱসায়ীসকলক হাৰাশাস্তি কৰি পৌৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰি অহা হৈছে(Dibrugarh Municipality) । সেয়ে পদপথৰ বিক্ৰেতাসকলৰ অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষা বিচাৰি ব্যৱসায়ী সকলে মৌন সমদলেৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ।