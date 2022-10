.

Actor Nipon Goswami is no more: অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ মৃত্যুত স্তদ্ধ অসমীয়া চলচিত্ৰ জগত Published on: 1 hours ago |

Updated on: 4 minutes ago Koo_Logo Versions

অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ বিয়োগে জোকাৰি গ’ল চলচিত্ৰ জগত (Actor Nipon Goswami is no more) ৷ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অভিনেতাজন ৷ চিৰসেউজ অভিনেতাগৰাকীৰ অভিনয়ৰ প্ৰতিভাই সকলোকে কৰি ৰাখিছিল বিস্ময়বিমুগ্ধ (Assamese film industry) । তেখেতৰ বিয়োগৰ লগে লগে অসমীয়া চিনেমালৈ নামি আহিল অজান শূন্যতা (Veteran Assamese actor Nipon Goswami dies at 80) । অভিনেতা নিপন গোস্বামী দেৱৰ মৃত্যুত (Actor Nipon Goswami passed away) অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকা, উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা, বিশিষ্ট ছবি নিৰ্মাতা অৰূপ হাজৰিকা, গোপাল জালানে শোক প্ৰকাশ কৰে ৷