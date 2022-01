গুৱাহাটী, ৯ জানুৱাৰী : শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সকলোকে যোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহন আৰু জলপথ আৰু আয়ুষ মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে(Sarbananda Sonowal on ways to fight COVID) । দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্র ৰাজ্যিক অতিথিশালাত সাংবাদিকৰে মত-বিনিময় অনুষ্ঠানত মন্ত্রীগৰাকীয়ে এই আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে কয় যে, আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে চাৱনপ্ৰাছ, সঞ্জীৱনী বটী, অনু তেল আৰু আয়ুষকোৱাথক লৈ ‘আয়ুৰক্ষা কিট’ নামৰ এক আয়ুৰ্বেদিক কিট প্ৰস্তুত কৰিছে (Minister Sarbananda Sonowal on Ayuraksha kit) ।

যিটো কিটে কৰ'ণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু মহামাৰীৰ সময়তো নিজকে সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে । কৰ'ণাৰ সময়ত এই কিট বিশেষ সহায়ক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । আনহাতে শিশুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 'বালকিট' দিয়া হৈছে । দেশত ক’ভিড-১৯ৰ সংক্ৰমণ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেশৰ সমগ্ৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা এই মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈ আছে ।

এই ক্ষেত্রত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্রণালয় আৰু আয়ুষ মন্ত্রণালয়ে একেলগে কাম কৰি আছে । লগতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ঔষধপাতি যোগান ধৰি আহিছে । তেওঁ লগতে কয় যে ক’ভিড-১৯ৰ প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসাত প্ৰাচীন চিকিৎসা ব্যৱস্থা আয়ুষে যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছে ।

ক’ভিডত কম পৰিমাণে আক্ৰান্ত হৈ হোম আইছ’লেচনত থকাসকলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ আয়ুষ-৬৪ অথবা কবাছুৰা কুডিনিয়েৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলি তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ( Sarbananda Sonowal asks people to use AyuRaksha kit)। মন্ত্ৰী সোণোৱালে এই সংক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সকলোকে নিয়মীয়াকৈ যোগ অনুশীলন আৰু সুস্থ আয়ুষ আহাৰ গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । তেওঁ লগতে কয় যে, আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি অতি সুক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আহিছে ।

জল পৰিবহন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰ‍াকীয়ে কয় যে, গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্র নদীৰ পৰিবহন ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰ বাবে খনন কাৰ্য চলাই থকা হৈছে । পূৰ্বতে ব্ৰহ্মপুত্র নদীৰ গভীৰতা আছিল আৰু সেই গভীৰতাৰ বাবে নদীকেন্দ্ৰিক বাণিজ্য গঢ় লৈ উঠিছিল । সেই পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ বাবে নদীৰ গভীৰতা বৃদ্ধিৰ বাবে খনন কাৰ্য চলোৱা হৈছে ।

আঢ়ৈ-তিনি মিটাৰ গভীৰলৈ খনন কৰিব পাৰিলেহে ১৫০০-২০০ মেট্ৰিক টন সামগ্ৰী কঢ়িওৱা জাহাজ চলোৱাটো সম্ভৱ হ'ব । ব্ৰহ্মপুত্র নদীৰ সদব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে অসমৰ সকলো নদীক ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে (Sarbananda Sonowal on using rivers for trade)। তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে অসমসহ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সম্পদ-সম্ভাৱনীয়তাক বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰিছে । যাৰ ফলত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰূপ সলনি হৈছে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ নিউ ইঞ্জিন হিচাপে অভিহিত কৰিছে ।

