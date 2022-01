.

নিজামৰ দেশলৈ গৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক’লে ‘‘চিন মোকাম নোহোৱা হ’ব নিজামৰ’’ Published on: 44 minutes ago



দক্ষিণ ভাৰতত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma in Telangana )৷ তেলেংগনাৰ ৱাৰেংগলত বিজেপিৰ সভাত উদাত্ত ভাষণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ( Himanta Biswa Sarma addreses public meeting in Telangana) ৷ তেলুগু ভাষাত নিজামৰ দেশৰ ৰাইজক সম্বোধন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক’লে এতিয়া আৰু নিজামৰ দিন নচলিব, চিন মোকাম নোহোৱা নিজাম, ওৱেছিৰ ৷ হায়দৰাবাদৰ বিমান বন্দৰত বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই উষ্ম আদৰণি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক (Himanta Biswa Sarma in Hyderabad airport) ৷