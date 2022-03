শনিবাৰে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বত এআইইউডিএফ-ৰ তিনিজনীয়া এটা প্ৰতিনিধি দল । আজমলৰ উপৰিও দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰা এই দলটোৰ আন দুগৰাকী প্ৰতিনিধি হ'ল এআইইউডিএফ-ৰ মানকাচৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু সোণাইৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা ।

প্ৰথমে হত্যা আৰু তাৰপিছত নাহৰফুটুকীৰ মাংসৰে বনভোজ (Leopard killed in Siliguri) ৷ মূহুৰ্ততে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিল ফটো ৷

নিৰ্বাচনৰ সময়ত চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ২০২২ চনৰ ১০ মে’ৰ ভিতৰত ১ লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ (One lakh job assurance by Assam Govt) দাবী তুলি শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ চচলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৰাইজৰ দলে ।

নগাঁৱত পুনৰ গুলীচালনা । আৰক্ষীৰ গুলীত আহত জুৰীয়াৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া নুৰজামাল (Drug peddlers injured in police firing in Nagaon)। দাৰে আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে গুলীবিদ্ধ হয় অভিযুক্ত ড্ৰাগছ মাফিয়াটো ।

ত্ৰিপুৰাত বিজেপি আৰু চিপিআই(এম) দলৰ মাজত সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে (Clashes between BJP and CPIM in Tripura) ।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেনে একপ্ৰকাৰ দাবী কৰি কৈছিল যে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু নাটো মিত্ৰশক্তিয়ে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নিদিয়ে ৷ কিয়নো নাটো আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত পোনপটীয়া সংঘৰ্ষৰ অৰ্থ হ'ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ (Direct conflict between NATO and Russia would be World War III), যাক প্ৰতিৰোধ কৰা উচিত ।

শুকুৰবাৰে নিশা গোকুলপুৰী অঞ্চলৰ কেইবাটাও ঘৰত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় । এই অগ্নিকাণ্ডত ৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু (7 killed in Delhi fire) । ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত ।

সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আৰক্ষীৰ অভিযানত । অভিযানত ৪ জনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু (Four militants killed in Kashmir) । সন্ত্ৰাসবাদীকেইজন জৈইচ-ই-মহম্মদ (JeM) আৰু লস্কৰ-ই-তৈবা (LeT) সংগঠনৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

16 মাৰ্চত বিজেপি বিৰোধী 11 টা ৰাজনৈতিক দলে গুৱাহাটীত (Eleven anti BJP political parties protest in Guwahati on March 16) প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷ শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰে 11 টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয়-আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে ৷ এই সংবাদমেলতে মুখ্যমন্ত্ৰীক মাটি লুভীয়া মানুহ আখ্যা মনজিৎ মহন্তৰ ৷