ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ১২ মাৰ্চ : ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত সংঘৰ্ষ (Russia Ukraine War) অব্যাহত আছে । ইফালে ৰাছিয়াৰ সামৰিক অভিযানৰ বিৰুদ্ধে একেলগে থিয় দিছে আমেৰিকাৰ লগতে পশ্চিমীয়া দেশসমূহ । ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞাও ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে দেশসমূহে (Countries have already issued various sanctions against Russia) । ইফালে বহু দেশে ইউক্ৰেইনক মানৱীয় আৰু অৰ্থনৈতিক সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।

কিন্তু আমেৰিকাই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হোৱাটো বিচৰা নাই (America does not want World War III) । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেনে একপ্ৰকাৰ দাবী কৰি কৈছিল যে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু নাটো মিত্ৰশক্তিয়ে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নিদিয়ে ৷ কিয়নো নাটো আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত পোনপটীয়া সংঘৰ্ষৰ অৰ্থ হ'ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ (Direct conflict between NATO and Russia would be World War III), যাক প্ৰতিৰোধ কৰা উচিত ।

সেয়ে বাইডেনে কয় যে, তেওঁলোকে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ নহ'লে নাটো অঞ্চলৰ প্ৰতিটো এলেকা তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব (US to save every inch of NATO region) ।

ইউক্ৰেইন চৰকাৰে বিভিন্ন দেশক ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আহ্বান জনাই থকাৰ মাজতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আন এক ঘোষণা । ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু নাটোৱে (NATO) যুদ্ধ নকৰে (US and NATO would not fight against Russia) । কিয়নো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু নাটোৱে ইউক্ৰেইনৰ পক্ষত থাকি যুদ্ধ কৰাৰ পৰিণাম হ'ব তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ।

ইউৰোপৰ নাটো মিত্ৰ দেশৰ সৈতে একেলগে থিয় দিব আমেৰিকা । ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন প্ৰতিবন্ধকতা ঘোষণা কৰি এই মন্তব্য কৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । ইফালে ৰাছিয়াই যদি ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আমেৰিকাই সামৰিক সঁহাৰি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব নেকি বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বাইডেনে কয় যে, ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম ভূগিব ৰাছিয়াই । ইফালে ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও আমেৰিকাই ইউক্ৰেইনলৈ সেনা প্ৰেৰণ নকৰাৰ কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে হোৱাইট হাউচৰ মুখপাত্ৰ জেন পাচাকীয়ে ।

ইয়াৰ মাজতে জ' বাইডেনে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ সৈতে ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰে । ইউক্ৰেইনৰ জনসাধাৰণলৈ আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা, মানৱীয় আৰু অৰ্থনৈতিক সহায়ৰ বিষয়ে দুয়োগৰাকী নেতাই আলোচনা কৰে । ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবন্ধকতামূলক পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে দুয়োগৰাকীয়ে ।

