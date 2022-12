গুৱাহাটী,৩০ ডিচেম্বৰঃ নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ নামত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী । বনভোজৰ ক্ষেত্ৰত(Guideline for picnic) প্ৰশাসনে কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পাছত এইবাৰ নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ(Guideline for new year celebration) ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে কেতবোৰ নীতি-নিয়ম ৷ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে জাৰি কৰা নিয়মসমূহ হৈছে-

1. সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলাব(Don't drink and drive) ।

2. নিৰ্ধাৰিত গতিবেগতহে গাড়ী চলাব(keep a speed limit) ।

3. দুচকীয়া বাহনৰ চালক আৰু আৰোহী উভয়ে হেলমেট পৰিধান কৰাটো নিশ্চিত কৰিব(Helmet is compulsory) ।

4. গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত বৈধ অনুজ্ঞাপত্ৰ লগত ৰাখিব(Keep your license with you) ।

5. চাৰিকীয়া গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত চালকে চিটবেল্ট লগোৱাটো বাধ্যতামূলক । চালকৰ লগতে সমুখৰ আসনত আৰু পিছৰ আসনত থকা আৰোহীয়েও ‘চিটবেল্ট’ লগোৱাটো নিশ্চিত কৰিব(Seatbelt is mandatory) ।

6. চাৰিকীয়া গাড়ী অথবা দুচকীয়া বাহন চলাই থাকোতে কেতিয়াও মোবাইল ফোনত কথা নাপাতিব(Phone is prohibited during driving) ।

7. মূলপথত উঠাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ গাড়ীৰ গতিবেগ হ্ৰাস কৰক(Slow down your vehicle) ।

8. গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত সন্মুখৰ গাড়ীৰ পৰা নিৰাপদ ব্যৱধান বজাই ৰাখক(Maintain a distance) ৷

9. নিৰ্ধাৰিত স্থানতহে গাড়ী ৰখাব(Park your car on specific location) ৷

10. নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা পথ অনুসৰণ কৰিব ।

11. হোটেল, মল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, ক্লাব ইত্যাদিয়ে নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে যদি কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে, তেনেহ'লে গ্ৰাহক নাইবা দর্শনার্থীৰ গতিবিধি দৃশ্যমান হোৱাকৈ চি চি কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব(CCTV is mandatory for hotel, malls etc) ।

12. বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হোটেল, ক্লাব, ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহে ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পর্যাপ্ত সেচ্ছাসেৱক, ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।

13. বিশেষ অনুষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণকাৰী তথা দর্শনার্থীৰ বাবে পর্যাপ্ত পাৰ্কিং স্থান, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু চি চি কেমেৰা থাকিব লাগিব । প্ৰয়োজনতকৈ বেছি ভিৰ কোনো কাৰণতে হ’বলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব(Excessive gathering not be allowed) ।

14. নৱবৰ্ষ উদ্যাপনৰ নামত উদ্ভণ্ডালি এৰাই চলক ।

15. যান-জঁট এৰাই চলাৰ বাবে নাগৰিকসকলে বাহনৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হওক । পৰাপক্ষত বাহনৰ অতিৰিক্ত ব্যৱহাৰ পৰিহাৰ কৰক ।

16. উৎসৱ উদযাপনৰ সময়ত নাগৰিকসকলে আনৰ অসুবিধাৰ দিশটোৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হোৱা উচিত ।

17. সদায় যান-বাহনৰ বিধি মানি চলক(Follow traffic rules) ।

18. আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৰ লগত সহযোগ কৰক ।

লগতে পঢ়ক: Govt. instructions for Picnic: বনভোজকাৰীয়ে মানিব লাগিব ১৭ টা নিয়ম