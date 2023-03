গুৱাহাটী,১৬ মাৰ্চ : অসমত যোৱা ৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে (Operation against Child Marriage in Assam)। যাক লৈ সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক চৰ্চা হৈছে । ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা । ৰাজ্যখনত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা এই অভিযানৰ সময়ত প্ৰায় সমান সংখ্যক মুছলমান আৰু হিন্দুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে (Muslim and Hindu arrested ratio in child marriage)। তেওঁ কোৱা মতে ৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অভিযানত মুছলমানক আৰু হিন্দু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অনুপাত হৈছে ৫৫:৪৫ ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই আমাৰ কিছুমান লোককো আটক কৰিবলৈ কৈছো কাৰণ বিৰোধী সদস্যসকলে বেয়া পাব পাৰে ।" বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদসূচক মন্তব্য কৰি এই কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়,"ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰিবাৰিক স্বাস্থ্য জৰীপৰ ৫ (NFHS) তথ্যই দেখুৱাইছে যে ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমাৰা (মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ জিলা)ত এই সমস্যাটো সৰ্বাধিক (Child marriage case in Muslims majority area)। যিটো ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া নহয় ।" কিন্তু যিহেতু বিৰোধীয়ে প্ৰতিটো বস্তুক সাম্প্ৰদায়িক কৰি তুলিছে, সেয়ে তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক তাৰ পৰাও কেইটাজনমানক আটক কৰিবলৈ কৈছিল বুলি মন্তব্য কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

তেওঁ লগত কয় যে বিশ্বনাথৰ পৰাও কিছু সংখ্যকক আটক কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল । কংগ্ৰেছৰ সময়ত এন.এফ.এইচ.এছ. ৪ৰ তথ্যই এইটোও দেখুৱায় যে নামনি অসমৰ জিলাবোৰত (য'ত অধিক মুছলমান জনসংখ্যা আছে) সৰ্বাধিক সংখ্যক কম বয়সীয়া কিশোৰ-কিশোৰী বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ উপৰিও সন্তান জন্ম হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসম চৰকাৰে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যখনত এখন নতুন আইন অনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে আৰু বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব (New rule against Child marriage in Assam)।

তেওঁ কয় যে চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট যে অসমত বাল্যবিবাহ বন্ধ কৰিবই লাগিব । চৰকাৰে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে এখন নতুন আইন অনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে । ২০২৬ চনৰ ভিতৰত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে এক নতুন আইন আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে য'ত অপৰাধীৰ শাস্তি হিচাপে কাৰাগাৰৰ ম্যাদ দুবছৰৰ পৰা ১০ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে ।

আনহাতে বাল্যবিবাহৰ অভিযানৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে তেওঁ কয় যে বহুতে অপৰাধীসকলৰ চিন্তা কৰিছে কিন্তু ভুক্তভোগী নাবালিকাসকলৰ বাবে কৰা নাই । ৰাজ্যখনত এগৰাকী ১১ বছৰীয়া নাবালিকা মাতৃ হৈছে, ই গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে (Assam CM reacts over child marriage operation)।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কিছুমান বিধায়কে অভিযুক্ত ব্যক্তিৰ সপক্ষে কথা পাতি আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে এটা সন্তানক বিয়া কৰা অপৰাধীসকলৰ বিৰুদ্ধে গণতন্ত্ৰৰ ৰোলাৰ অব্যাহত ৰখা হ'ব । বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰখা হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত গৃহীত হৈছিল আৰু বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া বিবাহৰ বয়স ১৮ বছৰৰ পৰা ২১ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । বিধানসভাৰো বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰ দায়িত্ব আছে বুলিও তেওঁ কয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে অপৰাধীসকলক প্ৰতি ছয় মাহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব । চৰকাৰৰ স্থিতি সম্পৰ্কে তেওঁ কয় যে দুটা বিকল্প থাকিব হয় তেওঁ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ক বা বাল্যবিবাহ বন্ধ কৰক । এই ক্ষেত্ৰত তৃতীয় বিকল্প নাই বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । অসম চৰকাৰে সোমবাৰে অসম বিধান সভাত কয় যে ৰাজ্যখনত বাল্যবিবাহ আৰু যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশুৰ সুৰক্ষা আইন, ২০১২ (POCSO) গোচৰৰ বাবে অভিযোগনামা দাখিল কৰা ৮,৭৭৩ জন ব্যক্তিৰ ভিতৰত ৪৯৪ জন লোকক ২০১৭ চনৰ পৰা দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে ।

