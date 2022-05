ডিমা হাছাও,১৪ মে': ডিমা হাছাও জিলাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত শিলচৰ-লামডিঙৰ মাজত ৰেলসেৱা অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছে (Lumding Silchar train service cancelled indefinitely due to landslide)। পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বিভিন্ন অংশত ভূমিস্খলনৰ ফলতে বন্ধ হৈ পৰে এই ৰে'ল সেৱা ।

ইপিনে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে জিলাখনৰ মাজেৰে ৰেলৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰাৰ বাবে নিউ হাফলং ষ্টেচনত আবদ্ধ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী-শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ ৰে'লখন । ফলত খাদ্যৰ অভাৱত প্ৰায় ২ হাজাৰ ৰে'ল যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । নিউ হাফলং ষ্টেচনৰ পৰা হাফলং চহৰলৈ এই পথচোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰাত যাত্ৰী সকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

ভূমিস্খলনৰ ফলত ডিমা হাছাওত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ৰেলৰ চলাচল বন্ধ

ইফালে ভূমিস্খলনৰ ফলত লাংটিং ষ্টেচন আৰু মাইবং ষ্টেচনত আবদ্ধ হৈ পৰিছে চিয়ালদাহ আগৰতলা এক্সপ্ৰেছখনো । আনহাতে লামডিং আৰু গুৱাহাটী-বদৰপুৰৰ মাজত চলাচল কৰা ভিষ্টাড্ৰোম ৰে'লখন গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হয় ।

কিন্তু নিউ হাফলং ষ্টেচনৰ আগৰ আৰু পিছৰ ৰে'লপথচোৱাত ভূমিস্খলন হোৱাৰ ফলত ৰে'লপথ বন্ধ হৈ পৰাৰ বাবে গুৱাহাটী-শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ ৰে'লগাড়ীখন নিউ হাফলং ষ্টেচনত আবদ্ধ পৰে । ইপিনে জিলাখনৰ লগত ৰাজ্যৰ অন্যান্য অংশৰ যোগাযোগ প্ৰায় বিছিন্ন হৈ পৰিছে (Dima Hasao connection with other parts of state has almost been cut off) ।

